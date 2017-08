L’AMBASCIATA, SERIE TV/ Anticipazioni seconda puntata: Luis affronta Eduardo

L'Ambasciata, Rai Uno

Angosciato dai raggiri messi in piedi da Edoardo e Patricia, nella prossima puntata de L’Ambasciata il Console farà perdere le proprie tracce. Allo stesso tempo, l’ambasciatore prenderà una decisione e, dopo aver gettato la maschera, affronterà una volta per tutte Eduardo, il Ministro Consigliere che continua a tramare contro di lui. Luis, però, non sa che il uso avversario aspettava questo momento da tempo e che non ha intenzione di lasciare che i suoi nuovi affari prendano una brutta piega. Allo stesso tempo, Fatima, dopo aver tollerato la relazione fra Sara e suo marito, deciderà di ribellarsi e di prendere dei provvedimenti: la sua pazienza, infatti, ha un limite e purtroppo è stato superato ormai da tempo. Claudia, invece, continuerà a pensare incessantemente all'avventura con Carlos, ma per mettere fine ai suoi tormenti chiederà al suo giovane amante di dimenticarsi di lei e lasciare la città per sempre.

L'AMBASCIATA, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

L'ARRESTO DI LUIS

L’Ambasciata ha preso il via ieri, su Rai Uno, con la prima puntata della stagione, che ha avuto inizio con l’arresto di Luis e con il lungo interrogatorio che ha ripercorso tutte le fasi dei suoi ultimi periodi in Thailandia. L'integerrimo ambasciatore, giunto a Bangkok per mettere fine alla corruzione dilagante, ha cercato sin da subito di ostacolare tutti i raggiri rifiutando favori e lavorando in maniera onesta, ma dopo aver respinto la richiesta di aiuto di Paco, un imprenditore locale determinato a ottenere gli appalti per l'alta velocità, ha mandato su tutte le furie i suoi detrattori. Al fine di renderlo più malleabile, qualcuno ha incastrato sua figlia Ester mettendo della droga nella sua borsetta, di conseguenza, per ottenere la sua liberazione, Luis è stato costretto a scendere a compromessi. Messo alle strette, infatti, l'ambasciatore ha chiesto in prestito la somma necessaria Paco, senza accorgersi che qualcuno, di nascosto, ha immortalato lo scambio di denaro. Eduardo, intanto, stanco dei raggiri, ha deciso di cambiare vita, ma prima di partire ha lasciato a Luis tutti i documenti che provano le frodi degli ultimi anni.

