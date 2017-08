La regina di Palermo, Rosy Abate / Fiction, Anticipazioni prima puntata del best of di Squadra Antimafia

Rosy Abate

Si rodano i motori in attesa di uno degli eventi televisivi più attesi dagli italiani. La Regina di Palermo ritornerà sul piccolo schermo questa sera, mercoledì 2 agosto 2017, nel primetime di Canale 5, anticipando la messa in onda dello spinoff Rosy Abate - La Serie. Lo speciale incentrato sul personaggio di Giulia Michelini, fra i protagonisti di Squadra Antimafia, farà compagnia al pubblico televisivo lungo cinque appuntamenti, un excursus che ci parlerà della nascita della leader siciliana fino alla sua affermazione nella criminalità organizzata. Scopriremo quindi grazie a quali eventi Rosy Abate diventerà La Regina di Palermo, soprannominata così per la sua padronanza della capitale siciliana e per la sua conoscenza dell'oscurità della cittadina isolana.

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA, LA REGINA DI PALERMO

Nella prima puntata de La Regina di Palermo, troveremo una Rosy bambina ed immersa nel dolore. I suoi genitori rimangono infatti vittima di un attentato ordito dalla mafia e per sua fortuna l'agente di Polizia Claudia Mares riuscirà a sottrarla ad un destino nefasto. Ad interpretare la poliziotta sarà Simona Cavallari, un simbolo di giustizia che presto lascerà la mano della piccola Rosy. La bimba crescerà a New York, lontano dalla malavita siciliana, per poi tornare nella sua patria per sposare un italoamericano, Salvo Rizzuto. Un ulteriore modo per la protagonista di sottrarsi alle fila di Cosa Nostra, ma che si rivelerà un buco nell'acqua. Anche se l'uomo a cui ha scelto di votarsi non fa parte del clan mafioso, nel frattempo i fratelli di Rosy riprenderanno le redini delle attività di famiglia.

La sofferenza e l'abbandono segneranno duramente la vita della protagonista de La Regina di Palermo. Così come le sono stati strappati i genitori in tenera età, così perderà il suo sposo mentre stanno per rientrare a New York. Un omicidio compiuto da un killer sconosciuto, che la getterà ancora una volta nella solitudine. Questo evento fungerà allo stesso tempo da trampolino di lancio per Rosy per dedicare la sua vita alla vendetta ed alimentare in lei una crudeltà fino ad allora rimasta sopita. Non sarà tuttavia un compito semplice, dato che La Regina di Palermo sarà inizialmente molto combattuta nel perseguire questa strada. Un percorso che la riporterà a scontrarsi con il clan da cui ha cercato di allontanarsi e che presto la spingerà a diventare la sua nemica numero uno. La Regina di Palermo è tuttavia molto di più e tanti degli ingredienti che comporranno la ricetta del suo animo si potranno vedere proprio nella prima puntata di stasera. Sicura di non poter vivere un'esistenza normale, Rosy si terrà alla larga dall'amore inteso come famiglia, per dirigersi invece per la passione. E sarà proprio questo percorso a portarla presto fra le braccia di Ivan Di Meo. Per scoprire cosa riserverà alla leader di Cosa Nostra il personaggio di Claudio Gioè, dovremo tuttavia attendere la seconda puntata.

IL RUOLO DI CLAUDIA MARES BELLA VITA DI ROSY ABATE

Un ruolo centrale nella vita de La Regina di Palermo sarà proprio Claudia Mares. A sua volta il personaggio di Simona Cavallari subirà un'evoluzione nel corso di Squadra Antimafia. Da semplice poliziotta verrà messa infatti a capo del pool e da amica fidata di Rosy, si ritroverà costretta a diventare sua acerrima nemica. Nella prima puntata dello speciale di questa sera, le due donne saranno tuttavia ancora unite per poi proseguire su strade diverse con lo scorrere del tempo. Come vedremo nei prossimi appuntamenti, Claudia Mares sarà centrale nell'esistenza di Rosy Abate non solo come icona positiva, ma anche come simbolo di tutto ciò che la protagonista non ha mai potuto ottenere nella sua vita. Per molti versi la Mares sarà la nemesi di Rosy ed influirà in modo indiretto nella formazione di colei che verrà conosciuta anche come la Madrina della Cupola.

© Riproduzione Riservata.