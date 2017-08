Loredana Lecciso e Albano Carrisi / Polemica sui social per una foto: le parole del Leone di Cellino

Albano e Loredana Lecciso

Loredana Lecciso e Albano Carrisi sono ancora una coppia. Nonostante i concerti che lo portano a viaggiare molto e grazie ai quali è riuscito a ricostruire un rapporto sereno con l’ex moglie Romina Carrisi, Albano è ancora sentimentalmente legato a Loredana Lecciso, la donna che ha curato le ferite del suo cuore dopo la fine del matrimonio con Romina e da cui ha avuto gli ultimi due figli, Jasmine e Albano Junior. Il rapporto tra il Leone di Cellino e Loredana Lecciso è sempre stato molto particolare. Dopo essere stati i protagonisti del gossip per tantissimo tempo, nell’ultimo periodo la coppia ha deciso di proteggere la propria privacy da ogni tipo di pettegolezzo. I due, così, recentemente, si sono concessi una piccola vacanza con i figli a dimostrazione del fatto di quanto sia ancora forte il loro legame. Nelle ultime ore, però, Loredana Lecciso è finita nel mirino dei fans per una foto in cui appare insieme ad Albano e che i suoi followers non hanno gradito molto.

LOREDANA LECCISO E ALBANO CARRISI, LA FOTO SCATENA LA POLEMICA

LA DIFESA DEL LEONE DI CELLINO

Loredana Lecciso, come tutte le donne felici di poter trascorrere del tempo in famiglia, sui social, ha pubblicato una foto in cui è insieme ad Albano nella loro casa. Un’immagine semplice che, tuttavia, ha scatenato la reazione dei followers, convinti che la foto in questione e che potete vedere in alto sia un fotomontaggio. La Lecciso è stata così sommersa dalle critiche al punto che Albano ha deciso d’intervenire personalmente per mettere fine alle polemiche. “Fin da piccolo i miei genitori Carmelo e Jolanda hanno instillato in me un forte senso di giustizia – scrive Albano sulla sua pagina ufficiale Facebook -. Stesso valore che cerco di trasmettere quotidianamente ai miei figli. In virtù di tutto questo mi sento in dovere di evidenziare, per amore di giustizia e per rispetto dei diritti altrui, che il selfie pubblicato da Loredana Lecciso (ritraente me e Loredana) non sia affatto un fotomontaggio bensì uno scatto in un momento di semplice ed ordinaria vita familiare e sinceramente non ci vedo nulla di male”. Carrisi, poi, ha concluso il suo sfogo rivolgendosi direttamente ai leoni da testiera: “Per TUTTI coloro che non condividono, io applico il famoso detto di Dante Alighieri nella Divina Commedia: non ti curar di loro ma guarda e passa. Grazie a tutti ALBANO”.

© Riproduzione Riservata.