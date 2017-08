MARIO VENUTI / Sul palco di Bari con il suo “caduto dalle stelle” (Battiti Live)

Mario Venuti sarà al Battiti live questa sera

IL RITORNO NELLA SUA SICILIA

Sul palco del Batitti Live di Bari di questa sera, sarà presente anche Mario Venuti. L'artista siciliano è reduce dall'enorme successo riscosso dal suo ultimo singolo Caduto dalle stelle, primo brano estratto dal suo nuovo album, dal titolo Motore di vita. L'ultimo lavoro discografico del cantautore di Siracusa arriva dopo ben due anni di distanza dall'uscita delll'ultimo album di Mario Venuti, Il tramonto dell'Occidente. Motore di vita è stato realizzato in collaborazione con Seba e Luca Scorziello, famoso batterista e percussionista del panorama musicale jazz italiano. L'uscita dell'album ha inoltre anticipato una lunga tournée estiva che porterà Mario Venuti in giro per le più importanti piazze d'Italia. L'ultima tappa, in ordine di tempo, del tour di Mario Venuti si è tenuta a Campomarino, in Molise. La cittadina molisana ha accolto con grande calore ed entusiasmo il musicista siciliano che si esibito con i suoi più grandi successi come Fortuna, Veramente e Crudele. In una recente intervista rilasciata a Radio Italia, Venuti ha parlato del suo ultimo album e del grande rapporto che lo lega alla Sicilia, ammettendo di essere molto emozionato solo al pensiero di potersi esibire a Catania.

MARIO VENUTI, LA CARRIERA

Mario Venuti è nato a Siracusa nell'ottobre del 1963. La carriera artistica e musical del cantante siciliano ha inizio durante gli anni dell'adolescenza. Nel 82 fonda il gruppo dei Denovo, che nel 1990 si scioglierà in maniera definitiva. Nel 94 ha inizio la sua straordinaria esperienza da solista, grazie all'uscita dell'album Un pò di febbre, spinto al successo dal singolo intitolato Fortuna. Nel 1996 collabora con Carmen Consoli, per la quale scrive il brano Amore di plastica. Nel 98 partecipano assieme a San Remo con il singolo Mai come ieri. Nel 2014 esce il suo album dal titolo Il tramonto dell'Occidente e, contemporaneamente, si occupa del nuovo lavoro discografico dei Denovo. Nel 2017 esce il suo ultimo disco, Motore di vita, scritto assieme al suo fidato collaboratore da diversi anni, il musicista e compositore Kaballà.

