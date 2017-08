Matrimonio Bianca Balti e Matthew McRae/ Foto, le nozze celebrate a South Laguna in California (2 agosto)

Bianca Balti e Matthew McRae

BIANCA BALTI E MATTHEW MCRAE SPOSI

La notizia era nell'aria già da qualche giorno anche se non si conosceva ancora la data ufficiale del lieto evento. Qualche ora è stata direttamente Bianca Balti a pubblicare sul suo profilo Instagram le foto delle sue nozze con Matthew McRae, suo compagno dal 2014 e dal quale è già nata la secondo genita Mia (la prima figlia della modella era invece nata dalla relazione con l'ex marito, il fotografo Christian Lucidi). Dopo un addio al nubilato festeggiato in presenza delle amiche più care, ieri Bianca e Matthew sono diventati marito e moglie in una splendida cerimonia organizzata al Ranch Laguna Beach a South Laguna in California. Entrambi gli sposi indossavano un abito di Dolce & Gabbana, così come le due figlie della modella: lui in abito scuro, lei in abito bianco stile impero di pizzo con un'evidente apertura sulla schiena. Anche per le due figlie Mia e Matilda la scelta è stata quella di richiamare l'abito della mamma, accompagnato in questo caso da una corona di fiori al capo.

LE FOTO DELLE NOZZE DI BIANCA BALTI E MATTHEW MCRAE

Bianca Balti ieri ha sposato il suo compagno Matthew McRae, padre della figlia Mia, nata dopo circa un anno dall'inizio della loro relazione. La coppia, che si frequenta dal 2014, ha vissuto per diversi anni un rapporto a distanza: lei impegnata in servizi fotografici in tutto il mondo, ma comunque per lo più stabilitosi in Spagna. Lui invece residente negli Stati Uniti dove ha potuto creare un'attività di grande successo. Bianca e Matthew non fanno mistero dei dettagli delle loro nozze, come evidenziato dai numerosi scatti pubblicati dalla modella nel suo profilo Instagram. In essi appare una stupenda foto degli sposi in compagnia delle figlie di lei, ma anche il taglio della torta, alcuni invitati al lieto eventi e il set nel quale è stato celebrato il matrimonio. Clicca qui per vedere tutti gli scatti pubblicati dalla modella, che ha cercato di condividere con i fan quello che lei stessa ha definito 'il giorno più bello della mia vita'.

