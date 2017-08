NEK/ L’amore della moglie, Patrizia Vacondio, “bisogna mettere da parte l’orgoglio” (Battiti Live)

Nek a Battiti Live, questa sera

FREUD E UNICI DUE SINGOLI DI SUCCESSO

È terminata l'attesa per la messa in onda dei Battiti Live. Lo spettacolo musicale estivo di Radio Norba verrà infatti trasmesso in prima serata su Italia Uno, mercoledì 2 agosto. Tra i tanti ospiti attesi durante la serata c'è anche Nek. Il cantante emiliano è reduce dal successo riscosso grazie al singolo interpretato in coppia di J-Ax, dal titolo Freud. Il singolo è stato estratto dall'ultimo album di Nek, Unici, ed è stato pubblicato a marzo 2017. Il video clip del brano,che i 5 milioni di visualizzazioni, è molto particolare e divertente. Raffigura infatti un ragazzo rinchiuso in una biblioteca dove iniziano ad accadere eventi strani e tutti i presenti assumono le sembianze di Nek e J-Ax. Il singolo ha riscosso un discreto successo anche da un punto di vista radiofonico, arrivando quasi a sfiorare la vetta delle hit parade. Nel frattempo l'artista emiliano è impegnato nel suo Unici Tour 2017, grazie al quale sta girando l'Italia portando con le la sua musica ed il suo carico di energia. il Tour estivo è stato annunciato nel mese di dicembre 2016 ed è stato anticipato da uno speciale concerto tenuto all'Arena di Verona, Nek in Arena.

NEK, LA VITA CON LA FIGLIA E LA MOGLIE PATRIZIA

Nel corso di un'intervista rilasciata a Grazia, Nek ha parlato della sua vita sentimentale e privata, raccontando della storia d'amore che lo lega a sua moglie, Patrizia Vacondio. Entrambi originari di Sassuolo, i due si sono sposati nel 2006. La loro sembra una coppia affiatata e duratura anche se Nek, in diverse occasioni, ha ammesso che ci sono stati diversi problemi, che lei ha saputo perdonare, addirittura un tradimento. Nek, in cui vero nome è Filippo Neviani, è un famoso cantante e poli strumentista italiano. Suona con grande disinvoltura la chitarra, il basso, la tastiera e la batteria. È nato a Sassuolo nel gennaio del 1972. Grazie alla sua musica ed al suo innato talento, ha venduto più di 10 milioni di dischi nel corso della sua carriera. Il suo ultimo album, Undici, è stato pubblicato nel mese di settembre del 2016. L'ultima sua partecipazione al Festival di Sanremo risale al 2014, quando ha partecipato alla kermesse sanremese con il brano Fatti avanti amore.

