NINO MANFREDI/ Il ricordo di chi ha scritto le pagine del cinema italiano con Alberto Sordi (Techetechetè)

Nino Manfredi (LaPresse)

IL FORTE LEGAME CON ALBERTO SORDI

Il 2 agosto 2017 andrà in onda una nuova puntata di Techetechetè la quale vedrà protagonisti, tra i tanti ospiti, le performance di un grande della televisione degli anni d'oro italiani Nino Manfredi E’ stato un grande attore italiano che ha ottenuto diversi ruoli non solo al cinema, ma anche al teatro, facendosi conoscere per il suo indiscutibile talento. Insieme ad un altro grande attore e regista, Alberto Sordi, hanno scritto pagine d'oro del cinema nostrano, importando quest'ultimo in tutto il mondo. Il loro legame non era solo professionale ma erano uniti da un'amicizia sincera che ha portato Nino a pronunciare parole importanti dopo la morte di Sordi. In particolare Manfredi ha salutato il celebre attore affermando come quest'ultimo lo abbia lasciato solo ed implorandolo di conservare a lui un posto in paradiso, dato che stando solo sicuramente si sarebbe annoiato. Un modo simpatico di salutare il grande compagno di tante avventure e commedie e, da un tipo particolare come Nino Manfredi, non ci si poteva aspettare nient'altro. Al momento della morte di Manfredi il grande Dino Risi affermava che, se svolgeva bene la sua professione, lo doveva alla sua attenzione ed alla sua estrema pignoleria. Non dovrebbe sorprendere, infatti, il fatto che venisse chiamato l'orologiaio. Sempre Dino Risi ribadì il legame dell'attore con la famiglia ed il fatto che lui fosse l'ultimo dei tre moschettieri ed insieme a lui se ne andava un po' della romanità che alloggia in ognuno di noi.

NINO MANFREDI, I SUOI FILM

Nino Manfredi nasce il 22 marzo 1921 a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone. Conclude gli studi presso la facoltà di Giurisprudenza a Roma per poi iscriversi all'Accademia d'Arte drammatica. La sua carriera teatrale inizia nel 1945 a fianco di Eduardo De Filippo ed Orazio Costa, riuscendo sempre a fare di tutto: ha lavorato in radio, in televisione, era protagonista di diversi varietà e lavorò persino come doppiatore. Dopo qualche parte che non ha riscosso molto successo, fu negli anni '50 che Nino Manfredi ottiene grandi riscontri. Esso interpretò personaggi dilaniati da vizi, ma anche virtù, che rappresentavano l'italiano tipico del boom economico. Alcuni esempi possono benissimo essere rappresentati dal noioso burocrate tutto casa ed ufficio de L'impiegato, al tipico italiano dedito all'inganno del prossimo del film intitolato Io la conoscevo bene. Collaborò con registi del calibro di Nanni Loy in Il Padre di famiglia e Cafè Express, Luigi Comencini, Luigi Zampa con Anni ruggenti, Dino Risi con Straziami ma di baci saziami e Luigi Magni con Nell'anno del signore.

L'incontro con il regista Ettore Scola fu il più felice di tutti: fu proprio lui ad affidarli il ruolo di un portantino comunista, molto dedito al sentimento dell'amicizia nel film C'eravamo tanto amati. L'attore è morto a Roma il 4 giugno 2004.

