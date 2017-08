Ornella Muti/ Instagram, foto del sedere rubata dalla figlia Naike Rivelli ed è subito polemica

Ornella Muti

Altra foto e nuove polemiche per Naike Rivelli che, questa volta, non ha postato uno scatto di sé e delle sue mille posizioni in giro per il mondo, ma questa volta è la madre Ornella Muti a finire nel suo mirino. Dopo lo "scandalo" del mancato pagamento dell'affitto e il conseguente sfratto, di cui l'attrice ha voluto prendere le distanze, sembra che le due siano ormai pronte a spostarsi da una parte all'altra con bagagli al seguito e non solo. Dopo le prime sere in emergenze passate in un lussuoso albergo della Capitale, adesso Ornella Muti e la figlia si trovano a Formello in uno noto Bed e Breakfast. Vacanze oppure una sistemazione fino a che non troveranno una nuova casa? Forse questo lo scopriremo nei prossimi scatti ma, al momento, non si può far altro che notare che nell'ultima foto postata da Naike il soggetto è la sua mamma o, meglio, il suo sedere. Clicca qui per vedere lo scatto.

NAIKE RIVELLI E LA FOTO DEL SEDERE DI ORNELLA MUTI

L'ATTRICE DÉSHABILLÉ MA SEMPRE UNA GRANDE DONNA

Da ieri non si parla d'altro: Naike Rivelli ne ha combinato un'altra delle sue postando la foto del sedere di Ornella Muti su Instagram a sua insaputa (?!). L'attrice era intenta a far colazione quando, forse complici i pantaloni un po' larghi o a vita bassa, sono scesi un po' troppo lasciando in bella vista il sedere e il perizoma che l'attrice indossava. Postando la foto, Naike ha scritto: "OrnellaMuti immortalata in déshabillé in un suo momento intimo - photo rubata da #naikerivelli nascosta nel bednbreakfast più magico del Lazio a Formello - Mamma la vedono come una grande Diva- io la vedo soprattutto come una grande Donna- sana forte un esempio di armonia tra anima mente e corpo, da seguire".

© Riproduzione Riservata.