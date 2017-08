Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 2 agosto 2017 a LatteMiele

Paolo Fox torna con il suo oroscopo - La Presse

Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La giornata del 2 agosto per l'Ariete è interessante visto che il segno vuole affrontare nuove sfide. Non vi sono più grandi problemi, qualcosa di spiacevole si è interrotto.. mentre qualcosa di bello sta per iniziare. Non potete contare sui punti di riferimento del passato, ma potrete crearne di nuovi. Dovrete combattere dal punto di vista economico, perché qualcuno vi deve qualcosa e vi sarà bisogno di far sentire la vostra voce. Se la Vergine ha intenzione di cambiare vita, o avviare nuovi progetti, deve essere positiva. Ci sono giornate sì e giornate no: se si ha intenzione di affrontare domani qualcuno di petto ci si potrebbe rimettere tu, mentre venerdì si avrà maggiore capacità di parola. Il segno della Bilancia è sempre stato amante delle grandi passioni, ma si è sempre attratti da altro. Chi ha subito una separazione non si lascerà andare a nuovi amori, anzi dovrà risolvere delle questioni rimaste in sospeso.

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 2 AGOSTO 2017

I SEGNI NÈ CARNE NÈ PESCE

Il mese di agosto aiuterà il Toro a prendere quelle decisioni che non sono state possibili nel corso degli ultimi mesi. Molti dovranno rivedere la propria capacità di spesa od il proprio ruolo all'interno dell'azienda. Weekend interessante per le belle notizie, chissà che non ve ne arrivi una! I Gemelli hanno una forte sensualità, un incredibile fascino e uno sguardo intelligente e furbo. Occorre rivedere alcune situazioni lavorative, vanno risolti alcuni problemi e forse alcune persone sono in debito con il segno. Se l'Acquario pensa che sia giusto fare una cosa, deve andare avanti. La sensualità è vigorosa e le storie nate da poco sono potenti. Bisogna fare molta attenzione alla gestione delle finanze altrimenti si rischia di avere dei problemi non da poco. Ora è il momento di agire per riuscire a trovare il momento giusto per uscire da una polemica che dura da un po' di tempo.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' interessante andare a fare un parallelo tra l'oroscopo di ieri e quello di oggi di Paolo Fox a LatteMiele. Le grandi risorse viste ieri dall'Ariete non sono finite, ma c'è la necessità oggi di ritornare un po' più lucidi. Continua il passo interessante dell'amore per il Toro che vedrà favoriti gli incontri in questo mese di agosto. Se il Cancro ieri era vitale, oggi ha avuto un piccolo calo. La forza del Leone si è andata a scontrare con una grossa preoccupazione dal punto di vista economico. L'Acquario era perplesso per alcune situazioni sentimentali, oggi si sente però decisamente meglio. I Pesci erano pieni di energia e ora invece si sentono ancora una volta in difficoltà, senza forza e con la difficoltà di sentirsi sempre e comunque giudicati. Bisogna reagire, ma anche evitare di strapazzare il fisico.

