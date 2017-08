PAOLO VILLAGGIO/ Un omaggio all'artista che creò il mito del ragionier Fantozzi (Techetechetè)

Paolo Villaggio (LaPresse)

LA SCOMPARSA DELL'ATTORE

Paolo Villaggio, il compianto artista scomparso a luglio 2017, sarà uno dei protagonista della puntata di Techetechetè che andrà in onda questa sera, mercoledì 2 agosto 2017, su Rai Uno. La scomparsa del grande attore comico genovese ha letteralmente sconvolto il mondo dello spettacolo italiano. Tanti amici e colleghi hanno voluto ricordare il grande artista con frasi e stati pubblicati sui rispettivi profili social. È stato il caso di Lino Banfi, con cui Villaggio ha collaborato in diverse pellicole cinematografiche, come Fracchia la belva umana. Anche Anna Mazzamauro, la famosa signorina Silvani di cui Fantozzi era follemente innamorato, ha voluto dedicare una frase in ricordo di Villaggio, grande collega per lungo tempo. Negli ultimi anni Paolo Villagio era sparito dal mondo televisivo e cinematografico. A tal proposito, sua figlia Elisabetta, alcuni mesi prima della morte del padre, aveva pubblicato una foto sul suo profilo Facebook, accompagnata da una frase in un cui sottolineava come il cinema italiano avesse abbandonato definitivamente suo padre. Nonostante lo sfogo della primogenita di Villaggio, è da segnalare una partecipazione di Paolo Villaggio nel film Viva gli sposi, diretto da Valerio Zanoli nel 2017. In tale occasione il comico genovese aveva vestito i panni di un santone con un accento tedesco, omaggiando così il celebre personaggio del professor Kranz, presente in uno dei film della saga del ragioner Ugo Fantozzi. L'ultima intervista di Fantozzi è stata rilasciata a Fanpage.it in concomitanza con i suoi 84 anni, mentre è apparso per l'ultima volta in tv ad aprile 2017, nel corso di Matrix, la nota trasmissione Mediaset.

PAOLO VILLAGGIO, COME NASCE IL RAGIONIER FANTOZZI

Paolo Villaggio è nato a Genova, nel dicembre del 1932. Durante la sua lunga carriera artistica ha dato vita a tantissimi personaggi, primo fra tutto quello del ragioner Ugo Fantozzi. Il personaggio di Fantozzi nacque come protagonista di una serie di romanzi, scritti dallo stesso Villaggio. Grazie al successo, anche internazionale, riscosso dalla saga letteraria, Fantozzi divenne protagonista di una lunga serie cinematografica di enorme successo. Dal 2003 in poi la sua carriera da attore aveva ceduto il passo a quella da scrittore. Nel 2012 vinse il Premio letterario Piero Chiara.

