RICCARDO MARCUZZO / Una scalata al successo: i suoi brani hanno fatto breccia nel cuore dei fan (Battiti Live)

Riccardo Marcuzzo (Facebook)

LE SUE CANZONI: IL SUCCESSO INASPETTATO

Questa sera. mercoledì 2 agosto 2017, Italia 1 proporrà in prima serata alle ore 21.15 il concerto evento Battiti Live e tra gli ospiti attesi per la serata vi è Riki (Riccardo Marcuzzo), giovante cantante che ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, il talent show targato Mediaset. Riccardo Marcuzzo ha in pochissimo tempo conquistato l'affetto e la stima di migliaia di adolescenti, innamorate del giovante artista milanese e del suoi singoli. Uno dei brani con cui ha debuttato sul mercato discografico italiano, Perdo le parole, nel mese di maggio 2017 ha raggiunto il primo posto della classifica di Itunes, scaraventando Despacito, uno dei tormentoni dell'estate 2017, al secondo posto. Il 19 maggio è poi uscito l'album dal titolo Perde le parole, contenente ben sette singoli inediti. Presente anche il brano Sei mia, che in pochissimi giorni ha raggiunto la dodicesima posizione della classifica di Itunes. Nel mese di giugno è entrato a far parte delle rotazione radiofonica delle maggiori emittenti italiani, anche il brano Polaroid, già noto ai suoi fan e presentato durante la trasmissione Amici di Maria De Filippi. Durante la sua partecipazione al Wind Music Awards, Riccardo Marcuzzo ha inoltre ritirato il Disco d'oro, vinto grazie all'enorme successo riscosso dal suo primo EP. Martedì 25 luglio 2017, Riki ha affidato al suo profilo instagram un profondo sfogo in cui ha espresso un grande rammarico nei confronti degli haters e di tutte quelle persone che non riconoscono il suo talento, considerandolo un semplice raccomandato. Nella foto pubblicata su Instagram, Riki appare accanto ad Andreas Muller, vincitore dell'ultima edizione di Amici e grande amico di Riki.

RICCARDO MARCUZZO, CENNI BIOGRAFICI

Riccardo Marcuzzo è nato a Segrate nel febbraio del 1992. Ha iniziato a studiare canto all'età di 17 anni, dopo aver abbandonato la recitazione. Tra i suoi artisti italiani preferiti ci sono Tiziano Ferro e Cesare Cremonini. Come ha potuto dimostrare durante la sua esperienza ad Amici, Riccardo è anche un abile cantautore, oltre che interprete. Tutti i brani contenuti nel suo primo EP sono infatti stati interamente scritti dal giovane artista milanese.

