ROBIN HOOD - UN UOMO IN CALZAMAGLIA/ Su Canale Nove il film con Mel Brooks (oggi, 2 agosto 2017)

Robin Hood - Un uomo in calzamaglia

NEL CAST MEL BROOKS E CARY ELWES

Robin Hood - Un uomo in calzamaglia, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica del 1993 diretta ed interpretata da Mel Brooks (Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Balle spaziali, Frankenstein Junior). Nel cast anche Cary Elwes (La storia fantastica, Saw - L'enigmista, Twister), Dave Chappelle (Half baked, Il professore matto, Block party) e Amy Yasbeck (The Mask - Da zero a mito, Piccola peste, Pretty woman). Il film è una parodia di Robin Hood - Principe dei ladri, diretto nel 1991 da Kevin Reynolds con Kevin Costner nei panni del ladro giustiziere. Una parodia della pellicola dedicata a Robin Hood ed interpretata da Kevin Costner, a cui ci sono ovviamente numerosissimi rimandi. Mel Brooks però cita anche alcuni famosi discorsi sempre in veste parodica. Quando Robin si rivolge ai contadini pronuncia una versione storpiata del discorso We shall fight on the beaches di Winston Churchill, mentre nel doppiaggio italiano, per non perdere il riferimento, si è preferito rifarsi allo stile dei classici discorsi di Mussolini. Quando Etcì si rivolge agli stessi contadini pronuncia invece una parodia di un discorso di Malcolm X. ma vediamo insieme la trama del film.

ROBIN HOOD - UN UOMO IN CALZAMAGLIA, LA TRAMA

Robin di Locksley è un nobile inglese che è rimasto anni lontano dalla propria patria, prigioniero in Terrasanta dopo aver preso parte alle Crociate. Una volta tornato a casa scopre però che il suo castello è stato espropriato come pagamento delle tasse arretrate. Insieme a Etcì (Dave Chappelle), un moro venuto con lui dalla Terrasanta e il suo servo cieco Bellosguardo (Mark Blankfield), Robin decide di combattere la tirannia del Principe Giovanni (Richard Lewis), che nel frattempo ha usurpato il trono di Re Riccardo. Anche quest'ultimo è infatti rimasto anni a Gerusalemme per le Crociate e non è ancora tornato in patria. Intanto Lady Marian di Batman (Amy Yasbeck), prigioniera del perfido Sceriffo di Ruttingham (Roger Rees) si è innamorata di Robin e cerca di aiutarlo come può ad ostacolare i piani dei suoi nemici. Lady Marian però diventa a sua volta un'arma contro il ladro giustiziere. Nelle terre di Re Giovanni di terrà infatti un torneo di tiro con l'arco a cui Robin non potrà non partecipare, visto che c'è in palio la mano della bella nobildonna. I sicari di un boss mafioso locale però, d'accordo con lo sceriffo, sono lì proprio in attesa di Robin.

