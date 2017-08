ROBOCOP/ Su Rai 4 il film con Peter Weller e Nancy Allen (oggi, 2 agosto 2017)

film seconda serata

PAUL VERHOEVEN ALLA REGIA

Robocop, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 22.50. Una pellicola di fantascienza del 1987 diretta da Paul Verhoeven (Starship trooper - Fanteria dello spazio, Basic instinct, Atto di forza) ed interpretata da Peter Weller (Into darkness - Star Trek, Screamers - Urla dallo spazio, Skin trade), Nancy Allen (Vestito per uccidere, Carrie - Lo sguardo di Satana, Blow out) e Kurtwood Smith (L'attimo fuggente, Rambo III, Rotta verso l'ignoto). Si tratta del primo grande successo commerciale hollywoodiano di Verhoeven, a cui seguirà nel 1990 Atto di forza, con Arnold Schwarzenegger. Robocop si è rivelato un ottimo successo sia di pubblico che di critica. Il film ha vinto il premio Oscar per il miglior montaggio sonoro e ha ricevuto una nomination per il miglior montaggio e una per il miglior sonoro. il film inoltre si è aggiudicato anche ben 5 Saturn Award come miglior film di fantascienza, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior trucco e migliori effetti speciali. Di Robocop sono stati realizzati anche due sequel, nel 1990 e nel 1993, di successo e qualità calanti. Nel 2014 è stato realizzato anche un remake diretto da Josè Padilha. Ma scopriamo insieme la trama del film.

ROBOCOP, LA TRAMA DEL FILM

In un futuro molto prossimo, Detroit è in preda alla criminalità, la OCP ottiene un appalto per gestire la polizia cittadina, ma il vero obiettivo della multinazionale è radere al suolo il centro della città per costruire Delta City, un quartiere futuribile e tecnologico per una clientela ricca e raffinata. Per poter gestire una città tranquilla per i propri piani, la OCP intende ripulire Detroit dal crimine. Per farlo sperimenta dei robot poliziotto, il primo dei quali, ED 209, si rivela però un fiasco. Nel frattempo Alex Murphy (Peter Weller) si è appena trasferito a Detroit e prende servizio in polizia. Come compagno di pattuglia gli viene affiancato Ann Lewis (Nancy Allen). Proprio al primo giorno di pattuglia i due si scontrano con Clarence Boddicker (Kurtwood Smith), un sanguinario criminale reduce da una rapina. Alex rimane a terra, mortalmente ferito. La OCP decide così di dichiarare morto il poliziotto, ma tenendolo in realtà in vita per utilizzare quello che resta del suo corpo per creare un cyborg poliziotto: Robocop.

