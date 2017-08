Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sposano / Filippo Bisciglia annuncia il matrimonio della coppia

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono pronti a pronunciare il fatidico sì. Pur essendo entrambi molto giovani, i due fidanzati di Temptation Island 2017 non hanno alcun dubbio sull’amore che li unisce al punto da pensare già alle nozze. A rivelarlo, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni è stato Filippo Bisciglia che ha parlato del grande sentimento che lega Riccardo e Camilla. “Riccardo e Camilla sono la classica coppia di oggi. Litigano per cose futili. Sono arrivati gelosissimi… e sono più gelosi di prima! Lui vorrebbe sposarsela subito, io ho provato a frenarli: ‘Aspettate, è troppo presto. Non fate le cose di fretta’. Ma sono giovani, è giusto che vivano il momento”, ha dichiarato il conduttore del programma dell’amore. Riccardo e Camilla, dunque, sono pronti per pronunciare il fatidico sì? Alla coppia, in realtà, non cambierebbe nulla. I Riccamilla, come li chiamano i fans, infatti, convivono dal primo giorno insieme. Quella delle nozze potrebbe essere una pura formalità. Decideranno di sbrigarla il prima possibile?

RICCARDO E CAMILLA SI SPOSANO

LA STORIA A UOMINI E DONNE

Riccardo e Camilla si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne durante la scorsa stagione del trono classico. La Mangiapelo è arrivata quando il percorso di Riccardo era già andato avanti con Martina Luchena. Quest’ultima, infatti, sembrava la favorita per la scelta finale ma durante la registrazione di una puntata, Riccardo ha spiazzato tutti scegliendo improvvisamente Camilla. Il loro amore, pur essendo giovane, sta dimostrando di essere forte e sincero. L’ex tronista è molto innamorato di Camilla che, a sua volta, prova gli stessi sentimenti nei suoi confronti. Dopo la partecipazione a Temptation, la coppia ha festeggiato il compleanno di lei e, in quell’occasione, il Gismondi si è lasciato andare ad una promessa importante. “Se tu vorrai, ti farò gli auguri ogni anno per il resto della tua vita”, ha scritto sui social Riccardo. I due, dunque, sembrano pronti a dirsi sì per sempre.

