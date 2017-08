Rosy Abate La Serie / Video, quando inizia lo spin-off di Squadra Antimafia? Trama, trailer e anticipazioni

Rosy Abate la serie

Mentre Canale 5 ci ripropone un riassunto delle avventure di Rosy Abate con "La Regina di Palermo", in onda questa sera su Canale 5, i fan di "Squadra Antimafia" attendono con ansia l'inizio dello spin-off tutto dedicato proprio al personaggio chiave della serie, punto fermo di 8 stagioni. L'inizio di 'Rosy Abate - La Serie' è previsto per il prossimo autunno, molto probabilmente alla fine di settembre, visto che il promo sta andando in onda già da alcuni giorni. L'inizio della serie pare infatti sia stato posticipato proprio per garantire alla fiction gli ascolti che una volta erano di Squadra Antimafia. Giulia Michelini torna quindi all'azione tra poche settimane nella serie prodotta da Tao Due per Mediaset, la cui regia è di Beniamino Catena. Lo spinoff sarà quindi incentrato totalmente su Rosy Abate che scopriremo non essere morta, come invece è stato fatto credere in Squadra Antimafia. Sono 5 le puntate previste in questa prima stegione, ognuna di circa 100 minuti.

ROSY ABATE LA SERIE, ANTICIPAZIONI E DATA D'INIZIO

Vedremo la nostra Regina di Palermo, ex mafiosa, fare i conti conm il suo passato e soprattutto con un futuro che le riserva grandi sorprese, in primis la scoperta, a quanto pare, che suo filio, il piccolo Leonardino Abate, è ancora vivo. La trama ci svela che tutto partirà 5 anni dopo la presunta morte di Rosy che oggi ha un'altra identità. Si chiama Claudia, in onore della poliziotta (la Mares) e amica deceduta nelle scorse serie. Ma la Abate non sarà l'unico personaggio trapiantato da Squadra Antimafia: accanto a lei ci sarà proprio lui, Filippo De Silva, altro punto fermo della fiction. Il suo destino è infatti legato proprio a quello del piccolo Leonardo. Pare che sia stato lui a salvare il bambino e a tenerlo nascosto per tutto questo tempo. Sembra invece che non ci sarà Marco Bocci - il vicequestore Calcaterra - neppure per una semplice apparizione. (Clicca qui per il promo della serie)

© Riproduzione Riservata.