SCOOP/ Su Rai Movie il film diretto da Woody Allen con Scarlett Johansson (2 agosto 2017)

Il film in onda su Rai Movie alle ore 23.20

WOODY ALLEN ALLE REGIA

Nella tarda serata del 2 agosto alle ore 23.20, Iris manderà in onda la commedia dal titolo Scoop, una pellicola diretta dal famoso regista Woody Allen nel 2006. Nel cast troviamo la nota attrice Scarlett Johansson che interpreta uno dei protagonisti principali.

SCOOP, LA TRAMA DEL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE

La narrazione si svolge nell'arco di circa novanta minuti e parte dalla morte del giornalista Joe Strombel (Ian McShane), che nel suo viaggio verso l'aldilà cerca di corrompere la Morte, senza riuscirci. Visto andato in fumo il suo tentativo, Strombel si mette a parlare con lo spirito della segretaria di Peter Lyman (Hugh Jackman), un aristocratico che secondo la donna sarebbe in realtà un serial killer che sta seminando terrore tra le prostitute londinesi. Per Strombel sarebbe un possibile scoop, se non ci fosse un piccolo particolare ad impedirgli di approfittare della notizia, ovvero la sua morte. Si butta quindi dalla barca su cui sta viaggiando, per cercare il modo di tornare nel mondo dei vivi. Il suo tentativo si concretizza con l'apparizione sotto forma di spirito a Sandra Pransky (Scarlett Johansson), una giovane statunitense che si trova a Londra e sta assistendo ad uno spettacolo di magia. Strombel le racconta quanto appreso, sperando con tutta evidenza che la donna, studentessa di giornalismo, riesca a mettere a profitto quanto appreso. Se in un primo momento Sandra non riesce a credere a quanto ascoltato, con il passare delle ore capisce che potrebbe essere una grande occasione per lei e convince il mago Splendini, ovvero Sid Watermann (Woody Allen) a darle una mano.

Studentessa e mago si fingono quindi padre e figlia, riuscendo in tal modo ad entrare nel club frequentato da Lyman, ove Sandra finge di essere in pericolo di affogamento. Salvata dall'uomo, si presenta sotto falso nome e ottiene un invito nella sua residenza. Il suo entusiasmo non è però condiviso da Watermann, secondo il quale l'aristocratico sarebbe innocente. La frequentazione tra la studentessa e Lyman, porta però ben presto ad una situazione imprevista, in quanto la ragazza si innamora del supposto serial killer perdendo progressivamente le sicurezze precedenti. Non è però dello stesso avviso Watermann, che ha trovato un mazzo di tarocchi, gli stessi rinvenuti sui corpi delle ragazze uccise, tanto da riuscire infine a convincere la sua temporanea partner a recarsi presso la redazione dell'Observer, proponendo un articolo in cui l'aristocratico verrebbe esplicitamente collegato agli omicidi. Non essendoci comunque prove concrete in grado di avvalorare la tesi, il direttore del giornale li congeda cortesemente, anche perché nel frattempo c'è stata la confessione di un uomo che si è proclamato il killer dei Tarocchi.

Quando Sandra torna da Lyman, gli confessa quindi il vero motivo della sua frequentazione, venendo prontamente perdonata dall'uomo, che inoltre la invita ad andare a vivere da lui. Watermann, a sua volta, decide di proseguire le sue indagini, arrivando a scoprire come nel passato di Lyman ci siano frequentazioni con le prostitute. Quando infine scopre la verità, ovvero che Lyman è effettivamente il responsabile degli omicidi, il mago telefona a Sandra per metterla in guardia, ma la sua comunicazione viene intercettata dal nobile. Quando cerca di raggiungere la villa per salvare la ragazza, trova però la morte in un incidente stradale, proprio mentre Sandra viene gettata nel suo lago privato da Lyman. Mentre l'aristocratico telefona alla polizia, cercando di far credere che si sia trattato di un incidente, la studentessa riesce invece a salvarsi nuotando sino alla residenza dell'uomo, facendolo infine catturare dagli agenti appena arrivati sul luogo. L'ultimo atto vedrà Sandra pubblicare un articolo in cui sono raccontati dettagliatamente i fatti, dedicando lo scritto a Strombel e a Watermann.

© Riproduzione Riservata.