SQUADRA SPECIALE COBRA 11/ Anticipazioni: Semir e Paul contro un nemico pericoloso

Squadra Speciale Cobra 11

Nel prime time di Raidue di oggi, mercoledì 2 agosto, torna l’appuntamento con la Squadra Speciale Cobra 11, la serie televisiva che racconta le vicende di una coppia di ispettori della Kripo Autobahn, una sezione fittizia della Polizia autostradale tedesca. Quali casi dovranno affrontare gli ispettori? Sono tre i nuovi episodi che saranno trasmessi a partire dalle 21.15. Nel primo episodio della serata dal titolo “Codice Fantasma”, Jenny e Paul raggiungono Finn, rimasto senza carburante, un aereo si rende protagonista di un drammatico atterraggio. Per motivi ignoti e che la squadra speciale cobra dovrà scoprire, un aereo atterra in autostrada travolgendo numerose auto. A bordo, gli agenti scoprono che c’è un uomo morto, mentre in lontananza si vedono due persone che si sono lanciate con il paracadute. Perché l’aereo è atterrato in autostrada? C’è stato un guasto tecnico o c’è un motivo più oscuro?

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, ANTICIPAZIONI 2 AGOSTO

SOGNI AD OCCHI APERTI E SANGUE SPORCO

Nel secondo episodio della serata dal titolo “Sogni ad occhi aperti”, Semir e Paul devono indagare sulla morte di un uomo. Durante le indagini scoprono che l’uomo era un borseggiatore e che la vittima di un furto commesso dalla vittima altri non era che perito incaricato di coordinare una gara d’appalto miliardaria. Cosa si nasconde, dunque, dietro la morte del borseggiatore? Il suo omicidio non è un caso ma è stato premeditato? Nel terzo ed ultimo episodio della serata, infine, dal titolo “Sangue sporco”, Semir e Paul devono fare i conti con un loro nemico, il procuratore capo Thomas Sander, che coinvolge anche Kim Krüger, a lui legata sentimentalmente. Cosa ha intenzione di fare il procuratore? Il suo intento è mettere in cattiva luce i due agenti? Come per tutti i programmi della Rai, i tre nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 saranno visibili su Raidue o in streaming collegandosi al sito Raiplay scegliendo la diretta del secondo canale o in mobilità scaricando su tablet e smartphone l’apposita applicazione.

