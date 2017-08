STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: La regina di Palermo e Battiti live (mercoledì 2 agosto 2017)

La programmazione Mediaset di oggi

Mediaset propone nella giornata di oggi, mercoledì 2 agosto, un ricco palinsesto tra serie tv e film. Su Canale 5 alle ore 21.11 va in onda La regina di Palermo, miniserie italiana che ripercorre la vita di Rosy Abate, personaggio della serie televisiva Squadra Antimafia. Rosy Abate, proveniente da una famiglia mafiosa di Palermo è stata salvata da una poliziotta in un attentato in cui hanno perso la vita i suoi genitori. La donna ha cercato più volte di cambiare vita ma il legame verso la mafia sembra indissolubile. A interpretare la protagonista è Giulia Michelini. A seguire alle ore 23.50, sempre su Canale 5, Ammutta Muddica, quinto spettacolo teatrale del trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, con la partecipazione di Silvana Fallisi. Su Italia 1 alle ore 21.15 va in onda Battiti live, programma musicale che mostra i concerti gratuiti che si svolgono annualmente nelle principali piazze del sud Italia. In seconda serata alle ore 23.50 va in onda Nightmare (2010), remake del film horror Nightmare - Dal profondo della notte, uscito nel 1984 e diretto da Wes Craven. Protagonisti del film, diretto da Samuel Bayer, sono un gruppo di adolescenti alle prese con il spaventoso Freddy Krueger, un uomo sfigurato che aggredisce le sue povere vittime durante il sonno.

Su Rete 4 alle ore 21.15 viene trasmesso in prima visione Bis - Ritorno al passato, commedia francese del 2015 diretta da Dominique Farrugia. Kad Merad e Franck Dubosc interpretano i due amici Eric e Patrick. Amici sin dal liceo, i due uomini una volta adulti hanno preso strade differenti: uno è un padre di famiglia stabile e legato sentimentalmente, mentre l'altro non è mai riuscito a sistemarsi, cambiando continuamente donne. Dopo una notte di festeggiamenti, i due amici si ritrovano di nuovo a quando avevano diciassette anni. Segue alle ore 23.22 il film American Dreamz, con Hugh Grant, Dennis Quaid e Mandy Moore. Tema del film è il reality show più famoso del mondo, a cui tutti vorrebbero partecipare, chiamato appunto American Dreamz.

Su La 5 alle ore 21.10 il reality show Temptation Island, incentrato sulla partecipazione al programma di sei coppie che, confinate in un villaggio, metteranno a dura prova il loro rapporto. Alle 21.00 su Iris la commedia diretta da Woody Allen Whatever Works - Basta che funzioni: Boris Yellnikoff è un uomo di mezz'età divorziato e dal carattere cinico e misantropo. La sua vita cambia quando incontra una giovane ragazza del Mississippi scappata di casa. La giovane chiede di poter restare a casa dell'uomo. Su Italia 2 alle 21.00 una puntata della serie tv The Flash, con protagonista il supereroe più veloce del mondo. Su Top Crime alle 21.00 il settimo episodio della sesta serie di Rizzoli & Isles, con protagoniste Jane Rizzoli e Maura Isles, rispettivamente una detective e un medico legale. Infine alle ore 21.20 su Boing, una puntata di Adventure Time, il cartone animato che vede come protagonisti l'avventuriero Finn e Jake, il cane parlante.

PROGRAMMI TV MEDIASET:

Canale 5 ore 21.11 La regina di Palermo, miniserie tv, drammatico

Italia 1 ore 21.15 Battiti live, programma musicale

Rete 4 ore 21.15 Bis - Ritorno al passato, film, commedia

La 5 ore 21.10 Temptation Island, reality show

Mediaset Extra ore 21.15 Matricole & Meteore - The Original, intrattenimento

Iris ore 21.00 Whatever Works - Basta che funzioni, film, commedia

Italia 2 ore 21.10 The Flash, serie tv, azione

Top Crime ore 21.10 Rizzoli & Isles, serie tv, poliziesco

Boing ore 21.20 Adventure Time, cartone animato

