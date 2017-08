STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Superquar e Squadra speciale Cobra 11 (mercoledì 2 agosto 2017)

La programmazione Rai di oggi

I programmi contenuti nel palinsesto delle reti Rai, in onda in prima serata oggi, mercoledì 2 agosto 2017, assicurano svago e divertimento. Programma culturale su Rai Uno, telefilm di genere azione-crimine su Rai Due, un film drammatico su Rai 4 e un altro di genere avventura e azione su Rai Movie. Rai Premium offre la possibilità di rivedere la fiction "Velvet", mentre Rai 3 aggiornerà i telespettatori sui recenti fatti di cronaca nera con il programma "Chi l'ha visto?". La Rai ha pensato anche agli appassionati di musica infatti il canale Rai 5 stupirà i suoi telespettatori con un documento che spiega il successo di artisti di fama internazionale. Probabilmente sarà proprio quello in onda su Rai 5 il programma più televisivo più seguito della prima serata.

Le prime tre reti Rai ovvero Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, proseguiranno in seconda serata con lo speciale Overland 18, con un telefim thriller-drammatico della serie "Bates Motel"e con il TG 3 Regione-Linea notte estate a cui farà seguito un film commedia di e con il grande attore newyorkese Woody Allen.



A tenere compagnia i telespettatori di Rai Uno sarà il giornalista Piero Angela, conduttore del noto programma di documentari e reportage "Superquark". La puntata comincia con un meraviglioso reportage di un viaggio in Thailandia, si parlerà poi delle scogliere coralline e della ricerca in campo medico riguardante la tubercolosi. Rai Due manderà in onda tre episodi della serie televisiva tedesca "Squadra speciale Cobra 11". I titoli dei telefilm sono, in ordine, "Codice Fantasma", "Sogni a occhi aperti" e "Sangue sporco". Protagonisti principali sono Erdogan Atakay, nel ruolo dell'ispettore capo Semir Gerkhan, e Danile Roesner nei panni del collega Paul Renner. Ultima puntata di "Chi l'ha visto?" è lo speciale in onda su Rai Tre; questa sera il programma darà spazio all'omicidio di Giulia Ballestri, la donna uccisa qualche mese fa a Ravenna. Si ritornerà poi a parlare di Igor, l'uomo latitante da mese accusato di duplice omicidio.

Rai 4 opta per il film di genere drammatico intitolato "Il ribelle", per la regia di David Mackenzie. E' la storia di Eric, un giovane molto violento che, mentre si trova rinchiuso in carcere, ha l'occasione di conoscere suo padre. "Starred Up" è il titolo originale della pellicola. Il canale Rai 5 regala ai telespettatori amanti della musica il programma intitolato "The sacred triangle", dedicato a tre mostri del palcoscenico musicale mondiale come Lou Reed, David Bowie e Iggy Pop. Grazie ad una collaborazione artistica con David Bowie, Reed e Pop ritroveranno la strada più giusta per esprimere la propria arte. Il genere avventura è protagonista della prima serata su Rai Movie, che trasmetterà il film "Agente 007-L'uomo dalla pistola d'oro", con Roger Moore. La regia è di Guy Hamilton, gli altri attori principali sono Christopher Lee, Maud Adams e Britt Ekland. Il pericoloso killer "Scaramanga" entra a far parte di una organizzazione internazionale. Si tratta di un assassino feroce e spietato che colpsce le sue vittime servendosi di una pistola d'oro. Sarà compito di James Bond catturare il killer e sventare i suoi piani scellerati.

Continuano su Rai Premium le repliche della serie televisiva "Velvet 4". Ambientata negli anni cinquanta nella città di Madrid, la fiction propone le vicende di un gruppo di impiegati dei grandi magazzini tra cui nasceranno amori, gelosie e rivalità. La regia della serie televisiva nasce dalla collaborazione di più registi tra cui Carlo Sedes e Jorge Sánchez-Cabezudo. Il ruolo dei personaggi principali è interpretato da Paula Echevarría, Sean Campbell, Frank Crudele e Sean Campbell.

