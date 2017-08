STEFANO DE MARTINO/ News: il mistero del suo nuovo tatuaggio numerico al braccio, foto

Stefano De Martino (Instagram)

I MISTERIOSI NUMERI DEL TATUAGGIO

I tatuaggi sono da sempre una pratica molto amata per Stefano De Martino, che nel passato ha comunicato proprio con il mondo esterno grazie a questi segnali del suo corpo. Tra i tattoo più amati e discussi non può essere dimenticato il volto del ballerino e dell'ex moglie Belen Rodriguez impresso nel braccio di entrambi e poi prontamente cancellato al termine del matrimonio (anche se la sua presenza è ancora evidente, anche se in minima parte). Qualche giorno fa il ballerino di Amici aveva pubblicato su Instagram Stories una foto nella quale appariva in uno studio di Milano impegnato nella creazione di un nuovo tatuaggio. La curiosità è subito esplosa tra i suoi fan, curiosi di apprendere di cosa si trattasse: forse qualcosa di legato ad un nuovo amore? O al piccolo Santiago? La risposta è arrivata a distanza di qualche ora direttamente dal tatuatore di Stefano De Martino: si tratta di alcuni numeri apparentemente privi di significato ovvero 861 10 79 (clicca qui per vedere la foto).

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LE OPINIONI DEI FAN SUL NUOVO TATUAGGIO

Se Stefano De Martino voleva incuriosire i suoi fan su Instagram, questa volta è riuscito davvero: nel suo braccio sono apparsi infatti i numeri 861 10 79 e immediatamente i fan si sono dati da fare per capire il loro significato. Archiviata la possibilità che si tratti di una semplice data di nascita, le opinioni sono tante e discordanti e per il momento non portano a nulla di concreto: c'è chi ritiene che si tratti di un numero di telefono mascherato, chi pensa che siano delle coordinate geografiche e chi invece ipotizza che Stefano voglia in qualche modo comunicare con una persona per lui importante. Sta di fatto che la curiosità impazza così come la speranza che molto presto sia lo stesso napoletano a chiarire la questione: "Se @stefanodemartino voleva far scervellare la gente per capire il significato, c'é riuscito. Bravo wagliono!" , "Ma cosa significa? Non tenerci sulle spine"

