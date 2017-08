Selvaggia e Francesco/ Video, dopo le lacrime torna il sereno, ma... (Temptation Island 2017)

Selvaggia e Francesco a Temptation Island 2017

FRANCESCO E SELVAGGIA ANCORA INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND?

La coppia che ha più divertito e probabilmente appassionato gli spettatori di Temptation Island è sicuramente quella composta da Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. Lei ragazza forte ma al contempo ricca di insicurezze sul suo fidanzato, lui altrettanto forte ma - a dire della ragazza - troppo fumentino, hanno deciso di capire se la loro storia potesse proseguire mettendosi alla prova a Temptation Island e così sono arrivati fino alla fine di questa avventura, uscendone anche insieme. Lacrime e accuse non sono mancate nel falò di confronto (Clicca qui per il video) tra i due che però ha inizio con le ammissioni di colpa di Selvaggia, che dichiara: "Io so che sbaglio, il mio parlare senza freni, lo so che quando ci siamo rimessi insieme io avevo promesso di calmarmi ma con te non è sempre facile. - e poi - Quando siamo entrati qui dentro ci siamo fatti tante promesse poi quando abbiamo varcato le porte è subito arrivato un video che non mi è piaciuto con questa ragazza a cui faceva complimenti".

LA SORPRESA CHE CAMBIA TUTTO

Dichiarazioni che danno però il via alla contesa tra Selvaggia e Francesco. Ognuno dei due espone con forza le proprie ragioni, tornando così a litigare. Qualcosa però rompe questa atmosfera tesa e rasserena anzi la situazione: Francesco ha infatti preparato un video per la sua fidanzata, registrato prima del falò di confronto. Seduto su un divanetto, probabilmente dopo aver scoperto che Selvaggia aveva deciso di non fare il weekend col tentatore, Francesco ammette i suoi errori e confessa di amare Selvaggia e di essere pronto a riprenderla al suo fianco. Selvaggia è commossa e non può che sciogliersi di fronte alle parole del suo fidanzato, confermando di voler tornare a casa con lui.

L'AMORE CONTINUA MA ANCHE LE LITI

Filippo Bisciglia quest'anno è andato a trovare le coppie un mese dopo la partecipazione a Temptation Island 2017 e nel caso di Selvaggia e Francesco si è recato proprio a casa loro; ma come stanno oggi le cose tra loro? La coppia conferma che l'amore continua così come, tuttavia, continuano anche gli screzi. Le liti tra Selvaggia e Francesco continuano anche dopo il programma, d'altronde anche per una differenza caratteriale difficile da superare. Questo però non intacca il loro amore, che continua a gonfie vele. In uan recente diretta, Selvaggia ha infatti confermato che tutto va per il meglio e che presto, lei e Francesco, saluteranno tutti i fan che li hanno supportati in questa avventura con una nuova diretta sui social.

