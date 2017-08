Stefano Gabbana / Su Instagram presenta il fidanzato di Dolce Gabbana

Domenico Dolce e il fidanzato

Stefano Gabbana e Domenico Dolce formano una delle coppie più affiatate del mondo della moda. I due stilisti, amatissimi dal pubblico ma anche dalle più grandi star internazionale, dettano legge nel mondo della moda da anni. I due, oltre ad essere molto uniti professionalmente, sono anche grandi amici al punto da trascorrere insieme anche le vacanze. Durante una giornata in barca, Stefano Gabbana, attivissimo sui social, ha deciso di fare uno scherzetto a Domenico Dolce pubblicando su Instagram una foto in cui svela l’identità del suo fidanzato. “D&G Domenico & Guglielmo... Love is love”, scrive Stefano Gabbana immortalando un tenero momento di Domenico Dolce e del compagno con cui lo stilista fa coppia fissa da circa due anni. Cliccate qui per vedere il post.

STEFANO GABBANA PRESENTA DOMENICO DOLCE E IL SUO FIDANZATO

ECCO CHI E’ GUILHERME SIQUEIRA

Il fidanzato di Domenico Dolce si chiama Guilherme Siqueira ed è il direttore del sito di marketing GPS Brasilia. Il manager fa coppia fissa con lo stilista italiano da diverso tempo e la foto pubblicata da Stefano Gabbana arriva dopo gli scatti dello scorso gennaio quando la coppia fu beccata Saint Barth insieme a Stefano Gabbana e ad una serie di amici. Lo stilista e il compagno sono molto affiatati e uniti. I due, tuttavia, preferiscono non dare in pasto ai giornali la propria vita privata proteggendola da giornalisti e paparazzi. Prima ancora, i due erano stati fotografati a New York lo scorso autunno. Il fidanzato di Domenico Dolce non è parente, come molti pensano, famoso calciatore brasiliano che milita nell'Atletico Madrid.

