Superquark, Piero Angela / Viaggio in Tailandia. Anticipazioni puntata 2 agosto 2017

Va in onda mercoledì 2 agosto la sesta puntata di Superquark, il programma di divulgazione scentifico-culturale condotto da Piero Angela. A inizio serata, il documentario naturalistico andrà a scoprire le bellezze della Tailandia del Sud, una terra ricca di inaspettate sorprese tutte rigorosamente lontane dalle località turistiche. È il caso del Parco Nazionale di Kùi Bùri, sorto in una fitta foresta poi abbattuta per ottenere terra da coltivare. Nel 1999, il governo ha restituito quest'area alla natura e ai suoi abitanti, gli elefanti asiatici. Degno di nota anche l'habitat sottomarino della Tailandia meridionale, un vero paradiso di scogliere coralline popolato da migliaia di specie marine diverse. Di nuovo terraferma, con le famose foreste di mangrovie ancor'oggi minacciate dalla pesca abusiva. Primo servizio della serata: la tubercolosi torna a far paura. Ecco perché i ricercatori studiano per prevenire future epidemie. Barbara Gallavotti e Daniela Franco sono andate a visitare il celebre sanatorio di Davos, magistralmente descritto da Thomas Mann ne La Montagna Incantata. Oggi, quello di Davos è un modernissimo ospedale dotato di stanze di massima sicurezza occupate da centinaia di pazienti in cerca di una cura alternativa agli antibiotici.

Come si tiene sotto controllo un vulcano? Un giorno insieme ai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Napoli nei Campi Flegrei. A seguire, esperimento in studio con Piero Angela e Paco Lanciano. I papiri carbonizzati di Ercolano: sino a oggi impenetrabili, stanno per essere letti da macchinari tecnologicamente avanzatissimi. Marco Visalberghi ha seguito un team internazionale di ricercatori, che, unendo varie competenze provenienti dall'ambito della fisica, della matematica, dell'ingegneria, della papirologia fino ad arrivare alla paleografia e alla filologia classica, stanno analizzando due rotoli con una tecnica avanzata di tomografia a raggi X che utilizza luce di sincrotrone. Educazione economica: non è sempre facile destreggiarsi tra tassi di interesse, inflazione e scelte d'investimento. Nel servizio di Paolo Magliocco e Andrea Pasquini, tappa nelle scuole dove l'insegnamento dell'economia è d'obbligo. Si prosegue con l'informatica: gli attacchi hacker non minacciano più solo i nostri dati o i nostri soldi, ma anche la nostra vita. Giovanni Carrada e Rossella Li Vigni spiegano come difendersi. Ad approfondire, la rubrica Psicologia delle bufale curata da Massimo Polidoro. Dietro le quinte della storia con il professor Alessandro Barbero, che dedicherà il suo intervento alle iconografie sbagliate. Scienza in cucina della dottoressa Elisabetta Bernardi: la saliera, un oggetto da dimenticare? A concludere, Questione di ormoni di Emmanuele Jannini.

