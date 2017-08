TEMPTATION ISLAND 2017/ Valeria Bigella e Ruben Invernizzi difendono le loro scelte

Temptation Island 2017

Valeria Bigella e Ruben Invernizzi sono i due protagonisti di Temptation Island 2017 più criticati dal pubblico. I fans del programma dell’amore, infatti, non hanno gradito la scelta di Valeria Bigella e di Ruben Invernizzi di perdonare Alessio Bruno e Francesca Baroni. Valeria, dopo essersi scagliata contro il fidanzato più volte dichiarando di voler chiudere la storia dopo cinque anni, ha deciso di seguire il cuore tornando tra le sue braccia al termine del falò di confronto. Valeria si è così ritrovata sommersa dalle critiche dei fans a cui ha risposto sui social. “Tutti leoni e leonesse dietro una testiera!!! Ragazzi, perdere la dignità è un’altra cosa. Io mi guardo allo specchio e sono fiera di me stessa!! Non si perde la dignità dando una possibilità ad un rapporto di cinque anni e mezzo. Anzi, fidatevi che sarebbe stato più facile lasciarlo che perdonarlo. Per perdonare ci vuole forza e ci vogliono le palle! Troppo facile dire lascialo, fai schifo, sei una donna che si merita questo tipo di uomini per cui tutto mi sento tranne che una donna senza dignità. Anzi, detto ciò, se son rose fioriranno altrimenti pazienza”, ha scritto su Instagram Stories Valeria. Basterà questo per mettere a tacere tutti?

TEMPTATION ISLAND 2017 NEWS

RUBEN INVERNIZZI DIFENDE FRANCESCA

Dopo Valeria Bigella, anche Ruben Invernizzi, stanco di essere criticato per aver scelto di concedere una seconda possibilità a Francesca Baroni a telecamere spente, si è scagliato contro gli haters difendendo la sua storia d’amore. “Ognuno di voi è libero di giudicare come meglio crede ma molti vostri commenti sono davvero imbarazzanti, frutto della vostra poca intelligenza e maturità. Prego ognuno di voi di rispettare la mia scelta ma soprattutto di rispettare Francesca perché certe vostre affermazioni sono false e basate su un programma televisivo senza aver mai conosciuto la persona interessata. Una possibilità va sempre data ad una persona che è sempre stata al tuo fianco e ha sempre portato rispetto a differenza di quello che sta dimostrando parte di voi”, ha scritto Invernizzi che dopo aver perdonato la fidanzata, si scaglia anche contro chi la critica.

© Riproduzione Riservata.