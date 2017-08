TI LASCIO PERCHE' TI AMO TROPPO/ Su La7 il film con Alessandro Siani (oggi, 2 agosto 2017)

film prima serata

NEL CAST ANCHE ALESSANDRO SIANI

Ti lascio perchè ti amo troppo, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 21.30. Una pellicola comica che è stata diretta da Francesco Ranieri Marinotti, regista che nella sua carriera ha saputo svariare da un genere più impegnato, come la partecipazione assieme ad altri registi al documentario 'Lettere dalla Palestina', fino alla commedia come appunto 'Ti lascio perchè ti amo troppo' o anche 'La seconda volta non si scorda mai', altra pellicola con protagonista Alessandro Siani, che in 'Ti lascio perchè ti amo troppo' interpreta il ruolo del protagonista Mariano. Oltre al celebre comico napoletano, nel cast della pellicola ci sono Francesco Albanese nel ruolo di Isidoro, Maria Mazza nella parte di Daniela, Nunzia Schiano e Caterina De Santis nei ruoli delle mamme di Mariano e Daniela, Mariana Braga nella parte di Ana Paula, Lello Musella nella parte di Lello mentre Gianni Parisi è il papà di Daniela, Clara Bindi è la nonna di Mariano e Mario Porfito è Papillon. Ma ecco nel dettaglio l atrama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista di ''Ti lascio perchè ti amo troppo' è Mariano Niculi, che vive un'esistenza ordinaria e tranquilla, ormai trentenne, finché la sua fidanzata Daniela non decide improvvisamente di lasciarlo. E' proprio la frase che dà il titolo al film a lasciare spiazzato Mariano, che non riesce a darsi pace e a comprendere i reali motivi che hanno portato alla fine della relazione. Gli amici si fanno intorno a Mariano cercando di distrarlo e soprattutto di trovare una ragazza che possa fargli dimenticare in maniera istantanea Daniela, ma l'impresa si rivela pressoché impossibile, perché Mariano non sembra avere nessuna intenzione di dimenticare la sua ex, soprattutto alla luce dell'ambigua frase che ha segnato la fine della storia.

La scossa che gli amici di Mariano cercavano, si presenta in carne ed ossa nelle vesti di Ana Paula, una ragazza di origine brasiliana che arriva a Napoli da turista, in cerca di una sistemazione, e che Mariano riesce a far stare a casa sua facendo finta che la sua abitazione sia un bed & breakfast. La frequentazione tra Mariano e Ana Paula si fa dunque assidua, ma il corteggiamento della ragazza si rivela particolarmente complicato.

La confidenza tra i due comunque cresce, tanto che Mariano decide di presentare Ana Paula ai suoi migliori amici, Isidoro e Lello, che lo mettono però in guardia perché sono convinti che l'obiettivo della ragazza sia ottenere in realtà il permesso di soggiorno sfruttando la permanenza da Mariano. Questo porta il ragazzo a litigare con Ana Paula, che se ne va indignata da casa di Mariano una volta compreso cosa pensa il suo ospite. Pentito della sua reazione, Mariano cercherà di riavvicinarsi ad Ana Paula e facendolo scoprirà che la ragazza è di origini molto ricche ed agiate, e che la sua permanenza prolungata a Napoli era legata al fatto che anche lei si era innamorata di Mariano. Chiariti tutti gli equivoci, i due potranno finalmente vivere liberamente la loro storia d'amore, e Mariano riuscirà finalmente a voltare pagina.

