UN’ESTATE IN PORTOGALLO/ Su Rai 1 il film diretto da Michael Keusch con Gesine Cukrowski (2 agosto 2017)

Il film in onda su Rai 1 alle ore 14.00

IL CAST E LA REGIA DEL FILM SU RAI 1

Per il pomeriggio di oggi, mercoledì 2 agosto Rai 1 propone un film per la televisione prodotto in Germania, Un'estate in Portogallo. Si tratta di una pellicola sentimentale con forti toni drammatici mandata in onda dal canale ZDF nel 2013 e diretta e sceneggiata da Michael Keusch, cineasta noto per aver lavorato con Steven Seagel ad Attack Force. Gli interpreti principali sono: Gesine Cukrowski, l'ex modello portoghese Paulo Pires, Bernhard Schir, Renato Godinho, Zarina Zöller e Lion Wasczyk dal 2016 uno dei volti nuovi del telefilm tedesco Cobra 11, Polizia stradale.

UN'ESTATE IN PORTOGALLO, LA TRAMA

Liana è una donna di mezza età, appagata dalla vita ma non del tutto soddisfatta. Ha una bella famiglia e un'ottima posizione sociale ma da quando i figli si sono allontanati da casa per gli studi, si sente sola e poco utile. La donna si è sempre occupata della famiglia per permettere al marito Ben di concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera e negli anni l'uomo ha raggiunto ottimi risultati diventando uno degli architetti tedeschi più richiesti all'estero. In occasione del loro ventesimo anniversario di nozze, Liana chiede a Ben di trascorrere insieme una settimana a Lisbona, per vivere una seconda luna di miele lontano dalla routine e dal lavoro. In cuor suo la donna spera che il viaggio possa dare nuovo slancio al suo matrimonio, ormai monotono e abitudinario e farle iniziare un nuovo capitolo della vita, senza la costante preoccupazione per i figli. Arrivata all'aeroporto Liana ha un'amara sorpresa. Il marito, che le avevo promesso di raggiungerla nella capitale portoghese, non è riuscito a liberarsi dagli impegni di lavoro in Marocco.

Il previdente Ben ha pensato anche di offrirle una guida, il suo amico Joao, una conoscenza di vecchia data che le farà compagnia prima del suo arrivo. Joao è vedovo da diversi anni ed è anche un uomo affascinante e ricco di molti interessi e fin da subito si mostra gentile e disponibile con la donna. Per Liana la conoscenza dell'uomo è fonte di grande turbamento, dopo l'iniziale dispiacere per la poca delicatezza di Ben, che ancora una volta ha preferito il lavoro a lei, scatta nella donna la voglia di trasgredire e divertirsi. Joao si rivela un buon amico con cui parlare ed anche un cicerone impareggiabile tra le strade di Lisbona, Sintra e Cascais. L'affiatamento tra i due cresce di giorno in giorno così come la sempre più evidente attrazione. L'arrivo di Ben e l'inevitabile confronto con Joao aiuteranno Liana a capire cosa vuole fare del resto della sua vita. Il viaggio in Portogallo permetterà alla donna di iniziare il tanto sospirato nuovo capitolo, solo che non tutto andrà come progettato e tra nuove conoscenze, monumenti artistici e scenari mozzafiato ci sarà anche occasione per scoprire segreti celati a lungo e fare pace con i propri sentimenti.

