UN PADRE DI TROPPO/ Su Canale 5 il film con Tom Wlaschiha (oggi, 2 agosto 2017)

film

TOM WLASCHIHA NEL CAST

Un padre di troppo, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 16.30. Una commedia tedesca che ha avuto un buon riscontro di pubblico alla sua uscita nelle sale, avvenuta nel 2012. Il volto più noto in assoluto all'interno del cast di Un padre di troppo, è quello di Tom Wlaschiha, grazie alla sua partecipazione a Il trono di spade, ove recita la parte di Jaqen H'ghar, uno dei personaggi più cattivi in assoluto della celebre fiction. L'attore tedesco ha lavorato in alcune serie tedesche di successo (Un caso per due, Last cop - L'ultimo sbirro, Anna Winter - in nome della giustizia, Squadra speciale Lipsia, Squadra speciale Stoccarda) e ha partecipato a pellicole come Munich, diretto nel corso del 2006 da Steven Spielberg e Rush, nel 2013, alle dipendenze di Ron Howard. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN PADRE DI TROPPO, LA TRAMA DEL FILM

Il film, diretto da Christine Hartmann, si snoda lungo l'arco di 95 minuti e vede come protagonista Andrea (Diana Amft), una ragazza ormai arrivata alla risoluzione di non voler mettere in piedi una famiglia. La giovane donna, infatti, si è già dovuta occupare dei figli della sua migliore amica, troppo viziati per i suoi gusti, e ne ha tratto il convincimento di non volere assolutamente bambini in grado di appesantirne la vita. Andrea lavora in qualità di disegnatrice in una casa di moda che si occupa di abbigliamento intimo femminile e proprio in questa veste viene invitata a Milano, ove dovrà mostrare i suoi lavori. Arrivata nel capoluogo lombardo conosce Gregor (Alexander Beyer), un uomo superficiale, ma anche un vero e proprio sex symbol sempre attorniato da belle ragazze e noto per aver inventato un lettino in grado di fare addormentare anche i bambini più capricciosi, e Chris (Tom Wlaschiha), avvocato capace di dimostrare empatia verso gli altri. Andrea, nonostante le evidenti diversità tra i due uomini, si invaghisce di entrambi e a distanza di pochi giorni fa sesso coi due corteggiatori, senza però prendere precauzioni. Quando scopre con sgomento di essere rimasta incinta, va quindi ben presto nel pallone. A turbarla non è tanto il fatto che non vorrebbe avere figli, essendo ormai nel pieno di una promettente carriera, quanto il non sapere chi sia in effetti il vero padre del bimbo che porta in grembo. Non gli resta quindi che cercare di capirlo, dando vita ad una caccia al genitore pieno di colpi di scena, che la farà infine ricredere su alcune cose che riteneva scontate.

