UN POSTO AL SOLE ANTICIPAZIONI/ Matteo in preda al senso di colpa (puntata 2 agosto)

Un posto al sole

IL SENSO DI COLPA DI MATTEO

Una nuova puntata di Un posto al sole verrà trasmessa questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. Si ripartirà dal triangolo formato da Marina, Roberto e Matteo con la nuova discussione tra i quasi ex coniugi Ferri: lei ha chiesto che le vengano restituiti i quadri in precedenza sottratti alla villa, ma lui rifiuterà senza esitazione. La questione troverà presto l'intervento dello stesso Serra che si sentirà profondamente in colpa per essere la causa di problemi senza fine per la sua amante. E la situazione finirà per peggiorare quando anche Alice verrà suo malgrado coinvolta in questa disputa: la ragazza, che provava una sorta di ammirazione nei confronti del nonno acquisito, chiederà il suo aiuto ma si troverà davanti ad una cocente delusione.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 2 AGOSTO: ANGELA E FRANCO AI FERRI CORTI?

Tra Angela e Franco le cose non andranno bene: dopo il ritorno dalla Poggi dalle vacanze, la coppia si troverà davanti ai problemi di sempre, rendendosi conto che la loro crisi non sarà affatto superata. Al contrario: i litigi e le incomprensioni di un tempo rischieranno persino di degenerare a causa del coinvolgimento di Franco nelle vicende di don Peppino. Inutile aggiungere che Angela non sarà affatto felice di vedere il compagno immischiarsi in faccende che non lo riguardano mettendo in pericolo le sorti della sua stessa famiglia. Fin dove porterà questa vicenda?

