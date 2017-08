UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Carmen Rimauro, Desirèe Maldera e Antonella Fiordelisi, chi sarà la tronista?

Uomini e Donne

Chi Sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? A settembre, oltre al trono maschile e a quello gay ci sarà anche la nuova edizione del trono rosa. Sostituire Rosa Perrotta, l’ultima tronista della scorsa stagione che, con eleganza è riuscita non solo a trovare l’amore di Pietro Perrotta ma anche quello del pubblico non sarà facile. La redazione di Uomini e Donne, tuttavia, sta già vagliando varie ipotesi e, oltre ai nomi di ex corteggiatrici come quelli di Cecilia Zagarrigo, Giulia Latini e Federica Benincà sta pensando anche di scovare qualche protagonisti della nuova stagione tra i partecipanti di Temptation Island 2017. Tra le ragazze single, quelle che si sono messe in mostra sono state Antonella Fiordelisi, Desirèe Maldera e Carmen Rimauro. La nuova tronista sarà tra le tre? Nelle ultime due settimane, però, anche Jessica Guazzotti ha tirato fuori le sue armi seduttive con Antonio Lenti. Chi avrà la meglio, dunque, tra le quattro?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS

LE CANDIDATE AL TRONO ROSA

La ragazza in pole per salire sul trono di Uomini e Donne è Antonella Fiordelisi che, prima ancora di tentare di far capitolare Nicola Panico aveva attirato le attenzioni sui social anche di Gonzalo Higuain al punto da aver pubblicato una chat privata. Tuttavia, al pubblico non dispiacerebbe neanche Carmen Rimauro, ex corteggiatrice di Manuel Vallicella e tentatrice che ha conquistato, sin dal primo giorno, le attenzioni di Alessio Bruno. Più disinvolta rispetto a Carmen e Antonella è sicuramente Desirèe Maldera che, nel corso delle settimane, dopo aver ricevuto diverse critiche, ha conquistato il pubblico che la segue sempre con molto affetto. Tra le tre, però, a spuntarla potrebbe essere Jessica Guazzotti che, con tatto e semplicità era quasi riuscita a conquistare Antonio Lenti. La nuova tronista di Uomini e Donne, dunque, arriverà direttamente dal villaggio di Temptation Island 2017? Maria De Filippi, tuttavia, potrebbe anche decidere di cambiare puntando su un volto totalmente sconosciuto. Un’opzione che il pubblico apprezzerebbe molto.

© Riproduzione Riservata.