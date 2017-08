UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma e Marco di nuovo vicini? Gli indizi dai social (Trono Over)

Gemma Galgani e Marco Firpo

Gemma Galgani e Marco Firpo sono nuovamente vicini? La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e donne non si sbilanciano ma dai social arrivano nuovi segnali sulla storia d’amore che, nata nel programma di Maria De Filippi, sta appassionando il pubblico. Gemma e Marco hanno lasciato insieme lo studio del trono over al termine della stagione cominciando a vivere una storia senza telecamere. Gemma e Marco, però, hanno condiviso in queste settimane la loro gioia con i fans pubblicando foto e dediche d’amore che hanno entusiasmato le ammiratrici di Gemma che, da otto anni, sperano che trovi il principe azzurro che cerca da tantissimo tempo. Da diversi giorni, però, qualcosa tra i due sembra sia cambiato. Gemma, infatti, ha smesso di pubblicare foto di coppia e dediche d’amore per Marco scatenando rumors su una presunta crisi di coppia. Cosa sta accadendo, dunque, tra i due innamorati? L’amore di cui entrambi hanno parlato ai microfoni dei giornali di gossip è finito?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS

IL GESTO DI MARCO PER GEMMA

Di fronte al silenzio di Gemma Galgani, a compiere un gesto nei suoi confronti è stato Marco Firpo che ha rotto il silenzio pubblicando sulla sua pagina Facebook un appello che lo avvicina molto alla Galgani. Quest’ultima, da sempre amante degli animali, dall’inizio dell’estate ha cominciato a sensibilizzare i suoi fans contro l’abbandono degli animali. Nelle scorse ore, sulla pagina di Marco è apparso lo stesso appello. Un gesto importante non solo per gli animalisti ma soprattutto per Gemma che, sicuramente, avrà apprezzato la posizione del biondo cavaliere. Nessun accenno, però, alla sua storia con la dama intorno alla quale continua ad essere silenzio. Gemma e Marco, dunque, stanno davvero attraversando un periodo delicato? Chi segue da sempre il trono over è convinto che i due continueranno a non parlarne fino all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne quando, al centro dello studio, riveleranno cos’è successo realmente. Gemma e Marco, dunque, stanno ancora insieme?

