Ultima puntata Temptation Island 2017/ Replica su La 5: streaming video Witty e anticipazioni

Temptation Island 2017

TEMPTATION ISLAND 2017, SU LA5 LA REPLICA

Va in onda questa sera la replica dell'ultima puntata di Temptation Island, che chiude questa edizione del reality dedicato all'amore condotto da Filippo Bisciglia. Chi non ha potuto seguire la puntata in prima serata lunedì o semplicemente chi ha voglia di rivedere i falò tra le tre coppie rimaste al bellissimo resort sardo può puntare la tv su La5, Canale 30, e godersi lo spettacolo. Al falò di confronto questa sera ci saranno Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, Valeria Bigella e Alessio Bruno e Veronica Bagnoli e Antonio Lenti. Ricordiamo che le immagini dei falò, i video esclusivi o anche l'intera puntata di lunedì o delle settimane precedenti possono essere viste anche sul sito ufficiale della Mediaset nella sezione dedicata a Temptation Island. Da giorni sono infatti disponibili i video dei falò delle ultime tre coppie protagoniste.

ANTICIPAZIONI E VIDEO DEI FALO'

Per i fan che non sono riusciti a vedere l'ultima puntata di Temptation Island 2017, quello di questa sera è un appuntamento imperdibile. A partire dalle 21 Filippo Bisciglia torna in onda e prima riassume il percorso delle tre coppie rimaste, poi una dopo l'altra le rivedremo a confronto. Saranno Valeria e Alessio a dare il via alla puntata con un confronto davvero tormentato, durante il quale la fidanzata sembrerà in più di un'occasione vicina a chiudere la sua relazione. Ma l'amore trionferà e dopo l'iniziale addio di Valeria le cose si appianeranno e la ragazza deciderà di dare un'altra occasione al suo fidanzato. Stessa cosa anche per Veronica, protagonista del secondo falò della serata. La ragazza inizialmente appare restia a perdonare il comportamento avuto da Antonio con la tentatrice Jessica ma lui riuscirà a farsi donare un'altra possibilità.

UNA SORPRESA NEL FINALE

Si concluderanno i falò di confronto con quello tra Selvaggia e Francesco: anche qui non mancheranno accuse e recriminazioni ma un romantico video-messaggio di Chiofalo metterà la pace e la fine, tra i baci, al falò di confronto. La puntata si concluderà con una sorpresa introdotta quest'anno: Filippo Bisciglia incontrerà tutte le coppie per scoprire, un mese dopo la partecipazione a Temptation Island, se stanno ancora insieme. Rivedremo non solo le tre coppie della puntata in replica questa sera su La5, ma anche quella composta da Camilla e Riccardo e, a sorpresa, assisteremo all'annuncio del ritorno di fiamma tra Francesca Baroni e Ruben Invernizzi. Insomma, una puntata da non perdere!

