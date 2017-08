Una Vita/ Anticipazioni 2 agosto: Humilidad aiuta Mauro ad incastrare Cayetana

Una Vita

UN NUOVO AMORE PER CAYETANA?

Eccoci giunti alle anticipazioni di una nuova puntata di Una Vita, la telenovela spagnola che Canale 5 trasmette dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10. Cayetana si troverà oggi raggiunta da un piacevole invito da parte dell'uomo da lei conosciuto in occasione dell'inaugurazione della scuola intitolata a Carlota. Il Duca di Somoza le chiederà di passeggiare insieme e, dopo avere ottenuto una risposta positiva dalla dark lady, si presenterà da lei portandole una preziosa e rara rosa. Sarà questo l'inizio di una nuova relazione? Per Cayetana non ci sarà soltanto il duca nei suoi pensieri? Negli ultimi tempi il suo rapporto con Teresa di farà sempre più stretto e le due donne trascorreranno molto tempo insieme, non solo per discutere dell'organizzazione del'istituto. Cayetana e Teresa avranno quindi l'occasione di conoscersi meglio e di scambiarsi delle confidenze, che le porteranno anche a discutere della loro infanzia. La verità sul loro scambio di identità potrà dirsi vicina?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 2 AGOSTO: HUMILIDAD AIUTA MAURO

Mauro ha ufficialmente lanciato la sua nuova sfida a Cayetana, ricordando la promessa fatta qualche tempo prima alla vedova di Padilla: dovrà arrestare la persona che ha ucciso il suo collega, trovando le prove dei suoi intrighi. Sarà per questo che anche oggi a Una Vita vedremo l'ispettore concentratissimo nelle indagini, nonostante il parere contrario dell'amico Felipe. Se da un lato Mauro deciderà di indagare sulla sparizione di Ursula, chiamando in causa il proprietario dell'hotel nel quale la donna ha soggiornato, dall'altro lo vedremo oggi discutere con Humilidad su di una importante novità. La moglie, infatti, si presenterà al commissariato annunciando di avere ottenuto un posto come insegnante di religione nella scuola intitolata a Carlota. Le ragioni di questa nuova occupazione saranno presto chiare: in questo modo Humilidad potrà indagare indisturbata su Cayetana, aiutando il marito a trovare le prove sui suoi precedenti delitti. Tutto filerà liscio tra questa coppia, salvo nuove inevitabili sorprese...

© Riproduzione Riservata.