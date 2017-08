VERONICA E ANTONIO/ Video, per Jessica sono "incompatibili" (Temptation Island)

Veronica e Antonio, Temptation Island

IL SOGNO D'AMORE DI VERONICA E ANTONIO

"Alti e bassi". Così Veronica riassume la tua attuale relazione con Antonio, colpevole di una scappatella "hot" con la single Jessica. "A dir la verità, Jessica mi ha richiamato", ha ammesso nel corso dell'ultimo faccia a faccia con Filippo Biscaglia."Però Veronica ne è al corrente. Gliel'ho detto subito". Antonio sembra aver imparato la lezione: "Adesso parliamo molto di più, e questo ci fa bene". Se Veronica conoscerà i suoi figli? "L'intezione c'è sempre. Ma andiamo per gradi". Lei non non è ancora sicura dei suoi sentimenti: "I week-end mi hanno scossa. Uscita dal villaggio ho rivisto i video, pesando le parole molto più di quanto abbia fatto lì dentro. A mente lucida, mi sono resa conto di poterci passare sopra". L'augurio condiviso è quello di riuscire a ritrovare la serenità... insieme.

IL FALÒ DI CONFRONTO

I "week-end" a cui Veronica faceva riferimento sono quelli trascorsi da Antonio e Jessica al mare, durante i quali i due hanno dato letteralmente il peggio di loro. "Io devo ringraziarla Jessica, mi ha fatto aprire gli occhi", commentava stizzita al falò. "L'hai messa al muro, ti sei mossa su lei, l'hai baciata". Antonio, dal canto suo, incassava in silenzio: "Tutto quello che ho fatto tornerei a farlo perché non vuol dire niente. Cerca di capirmi. Se fossi stato single sarei andato avanti, ma io non l'ho mai nemmeno baciata: non ti ho tradito in quella stanza". D'altra parte, Jessica lo attirava. Con lei riusciva ad avere un dialogo, e più volte la elogiava in quanto "bellissima, saggia e intelligentissima". "Queste cose a me non le ha mai dette", gli rinfacciava Veronica. "Il nostro dialogo non era dei migliori". A quanto pare però, Veronica gli ha concesso una seconda possibilità: non si escludono nuovi interessanti sviluppi nel loro rapporto di coppia, ingerenze di Jessica permettendo.

TERZA INCOMODA

La bella temptationer, dal canto suo, non dimentica così facilmente: "Entrambi abbiamo vissuto quest'esperienza in maniera autentica e totale. Siamo stati noi stessi, senza precluderci alcun tipo di emozione solo perché eravamo sotto l'occhio del 'Grande Fratello'. Non credo che le telecamere siano state un limite, né per me né per lui". E riguardo a Veronica: "Onestamente, anche se lo vedevo deciso nel porre fine alla storia, gli avevo detto sin da subito che avrebbe potuto cambiare idea una volta che si fosse trovato Veronica davanti". Poi sentenzia: "I loro caratteri e le loro vite sono troppo diverse. Credo faticheranno a trovare un punto di incontro. Antonio ha bisogno di un tipo di donna diverso al suo fianco". Che sia proprio lei quella giusta? Lo stesso Filippo Bisciglia ha voluto dire la sua circa la relazione tra Antonio e Veronica: "I due sono arrivati in trasmissione con l'intento di capire quanto pesasse il passato di lui, padre di due figli avuti da due relazione diverse", ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni. "Poi invece il problema si è rivelato un altro: la tentatrice Jessica, il terzo incomodo. C'è stato un falò tremendo, le cose stavano per precipitare", ma "adesso sono uniti, il padre di lei ha finalmente accettato la loro relazione".







