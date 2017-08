Valeria e Alessio/ Video, l'esito incredibile del falò, e tornati dall'Isola... (Temptation Island)

Valeria e Alessio, Temptation Island

La storia d'amore tra Valeria Bigella e Alessio Bruno continua anche dopo Temptation Island. Nel corso del falò di confronto (Clicca qui per il video) le cose per la coppia hanno iniziato a mettersi male sin da subito. Valeria parte infatti con la predisposizione a chiudere questa storia in quanto ferita e delusa dai comportamenti avuti dal suo fidanzato sia nelle parole che negli atteggiamenti avuti con la single Carmen Rimauro. "Abbiamo iniziato questa esperienza con la voglia di metterci in gioco, sapevi che da te volevo qualcosa di più, sono stati giorni difficili e speravo che tu in questi giorni mi facessi sentire donna ma non l'hai fatto e non solo nel rapporto che hai creato con un'altra ragazza, ma soprattutto nel denigrarmi con persone che neanche conosci" ha allora esordito Valeria, mettendo subito Alessio in difficoltà. La visione dei video con tutte le dichiarazioni del ragazzo e gli avvicinamenti alla tentatrice non hanno fatto che aggravare la sua già precaria situazione, ma Alessio ha poi cercato di chiarire il suo comportamento.

IL PENTIMENTO DEL FIDANZATO

"Cinque giorni fa ho iniziato davvero a capire quando valevi per me, a prendermi le mie responsabilità e a capire dove avevo sbagliato con te. - dichiara allora Alessio Bruno al falò di confronto - Ho avuto un brutto sfogo al falò e volevo dirtele in faccia queste cose. Ci sono stati momenti difficili per me"- Valeria inizialmente non crede alle sue parole e sembra desiderosa di chiudere la storia ed è così che decide di lasciarlo lì da solo, in compagnia di Filippo Bisciglia e dei suoi rimpianti. Alessio è atterrito e comprende di aver sbagliato e di essere stato molto leggero nelle sue dichiarazioni. Valeria però, su sua richiesta, fa ritorno poco dopo al falò ed è a questo punto che le scuse del suo fidanzato riescono a far breccia nel suo cuore e a farle capire che è il caso di dargli una seconda possibilità.

UN MESE DOPO LA COPPIA ANCORA INSIEME, MA...

Un mese dopo il falò di confronto, Valeria e Alessia stanno ancora insieme anche se il ritorno a casa non è stato affatto semplice. Lo conferma proprio la Bigella, che svela inoltre di aver deciso di stare un'altra settimana lontani per comprendere i propri sentimenti attuali. "Ci siamo mancati" poi dichiara Valeria, che sul futuro insieme fa però un passo indietro: "Io un figlio lo voglio sempre ma adesso so che non è il momento, non sono pronta adesso - e conclude - Io a lui tengo tantissimo, lo amo però spero che i problemi che abbiamo si risolvano al più presto".

