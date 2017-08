Viola di Un posto al sole muore? / Ilenia Lazzarin svela: “Sono in Cile, tornerò ma…”

Ilenia Lazzarin - Viole di Un posto al sole

Ilenia Lazzarin non dice definitivamente addio a Viola di Un posto al sole. La splendida attrice 34enne, amatissima dal pubblico della soap opera di Raitre, ha salutato momentaneamente il suo storico personaggio per tuffarsi in una nuova avventura. Viola, infatti, ha lasciato Napoli per trasferirsi a Torino insieme al marito Eugenio che ha ottenuto un avanzamento di carriera e di conseguenza ha dovuto accettare il trasferimento in Piemonte. L’addio di Viola a Palazzo Palladini è stato vissuto come un lutto dai fans di Un posto al sole che hanno amato il personaggio sin dal suo arrivo. Quello di Ilenia Lazzarin, tuttavia, non è un addio definitivo. Quel che è certo è che Viola non morirà. “Non posso dire molto però non sono completamente fuori da Un posto al sole. Ogni tanto tornerà in modo che io possa fare anche altre cose. Mi mancano tutti i miei amici del set. Tanti auguri a Michelangelo e Samantha che, come sapete, si sono sposati. Non tornerò come prima, non sarò più protagonista per mio grandissimo dispiacere ma ci sono altre cose che devono essere fatte perché ho una certa età e non posso restare ferma ad una soap anche se io l’avrei fatto. Avrei firmato per farlo a vita ma non si può”, ha detto l’attrice in una diretta su facebooK direttamente dal Cile dove è impegnata nelle registrazioni della nuova stagioni de Il contadino cerca moglie.

L'ADDIO DI VIOLA A UN POSTO AL SOLE

ILENIA LAZZARIN SVELA IL SUO FUTURO

Quale sarà, dunque, il futuro di Viola di Un posto al sole? Ilenia Lazzarin assicura che il suo personaggio, saltuariamente tornerà a Palazzo Palladini ma in quali circostanze? Viola ha lasciato Napoli in attesa del suo primo figlio. L’occasione per il ritorno a casa, dunque, potrebbe essere il parto. La figlia della dottoressa Ornella Bruni potrebbe infatti decidere di far nascere suo figlio a Napoli, la città che l’ha accolta come una figlia e le ha regalato tantissime gioie. Quella, tuttavia, non dovrebbe essere l’unica occasione per tornare a Napoli. Ilenia Lazzarin ha così assicurato che, nei prossimi mesi, ci sarà spazio per il ritorno di Viola anche se, naturalmente, il suo personaggio non avrà più le attenzioni che aveva prima. I fans di Viola, dunque, possono stare tranquilli. Presto potranno rivedere la loro beniamina.

© Riproduzione Riservata.