WHATEVER WORKS - BASTA CHE FUNZIONI/ Su Iris il film diretto da Woody Allen (oggi, 2 agosto 2017)

Whatever Works - Basta che funzioni, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 2 agosto 2017. Una pellicola del 2009 che secondo la critica rappresenta uno dei film più brillanti della filmografia più recente di Woody Allen, cineasta newyorkese, ai livelli delle sue opere più brillanti degli anni Settanta. In questo film, Woody Allen curiosamente non recita come ama fare in quasi tutte le sue pellicole, ma ha lasciato il ruolo da protagonista (che a vederlo sembra decisamente fatto per lui) a Larry David nella parte del geniale Boris Yellnikoff. Evan Rachel Wood è invece Melodie St. Ann Celestine, Henry Cavill interpreta Randy James, Ed Begley Jr. è John, Christopher Evan Welch è Howard mentre Patricia Clarkson interpreta Marietta, Conleth Hill è Leo Brockman, Olek Krupa è Morgenstern, Michael McKean ha il ruolo di Joe e Carolyn McCormick quello di Jessica. ma ecco la trama del film nel dettaglio.

Il protagonistadel film è Boris Yellnikoff, uomo in disarmo e ormai amaramente depresso ma dalla mente geniale, tanto da essere stato in passato un fisico di fama internazionale talmente quotato dall'essere stato candidato, pur senza riceverlo, al Premio Nobel. Dopo aver tentato il suicidio ed aver divorziato dalla moglie, Yelnikoff passa il tempo sostanzialmente isolandosi, non ritenendo le altre persone alla sua altezza intellettuale e intrattenendo come unica attività quella di maestro di scacchi per dei bambini che tratta bruscamente come se fossero adulti. L'incontro che cambia la sua vita è quello con Melodie St. Ann Celestine, un'ingenua ragazza arrivata a New York dal Mississipi, senza un posto dove passare la notte e senza soldi. Nonostante il suo fastidio verso il prossimo, Boris decide di ospitarla e tra i due inizia una singolare convivenza. La vita a New York di Melodie inizia a stabilizzarsi, con la ragazza che lavora come dog sitter e confessa a Boris il suo amore. Inizialmente spiazzato, il burbero uomo capisce che la ragazza sta iniziando ad assimilare la sua visione della vita e dell'universo, e decide così di sposarla. L'equilibrio della coppia viene sovvertito dalla madre della ragazza, che inizialmente di mentalità molto conservatrice, si apre completamente allo stile di vita di New York tanto da iniziare una relazione con due uomini e spingere la figlia tra le braccia di Randy, un giovane aitante completamente diverso da Boris. Arriverà anche il padre di Melodie in città e confesserà a tutti la propria omosessualità. Nel caos generale, Melodie cede alla corte di Randy e lascia nella prostrazione Boris, ormai stremato dalle stranezze della famiglia della moglie. L'uomo tenterà così il suicidio per una seconda volta lanciandosi dalla finestra, ma atterrerà su un'altra donna che alla fine diventerà la sua nuova compagna, confermando a Boris come le leggi dell'Universo, anche per un fisico esperto come lui, siano davvero molto difficili da governare.

