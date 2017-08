Alla deriva/ Su Italia 1 il film con Niklaus Lange diretto da Hans Horn

Alla deriva

Il film 'Alla deriva - Adrift' è una pellicola di genere thriller uscita per la prima volta nel 2006 e diretta dal regista Hans Horn. La produzione è di origine tedesca e andrà in onda in Italia il 20 agosto 2017 alle ore 19:25 su Italia1. Nonostante il nome originale del film sia 'Open Water 2: Adrift', non si tratta di un sequel di 'Open Water' uscito nel 2003, ma è un racconto dalla trama autonoma che ha in comune con il primo solo la presenza del mare. Il cast è ridotto, in quanto la storia si svolge nel mezzo dell'oceano con gli stessi personaggi: Niklaus Lange interpreta il facoltoso Zach, Susan May Pratt compare nei panni di Amy, Richard Speight Jr. è il suo consorte James, Ali Hillis è la bella Lauren, Eric Dane è il proprietario dello yacht Dan ed infine Cameron Richardson interpreta la sua fidanzata Michelle. Le musiche sono a cura di Gerd Baumann, il quale ha scritto anche le colonne sonore di film come 'My Beautiful Country', 'Blaubeerblau' e 'Operation Zucker'.

LA TRAMA

La storia narra delle vicende di un gruppo di alcuni amici conosciutisi al college che si ritrovano per trascorrere qualche giorno insieme. I sei si imbarcano in una mini crociera nei mari tropicali al largo del Messico, disponendo di uno yacht di lusso appartenente a Dan, scapolo fino a qualche tempo prima e famoso amante delle donne e della bella vita. Insieme a lui parte per la vacanza la fidanzata Michelle, una bellissima ragazza che agli occhi degli altri sembra attratta più ai soldi del fidanzato che al suo aspetto. Si uniscono alla coppia Amy e James, marito e moglie con una bambina neonata di nome Sara, oltre a Zach, amico stretto di Dan che sta per festeggiare il suo compleanno. L'affascinante personaggio arriva sgommando in moto sul molo inseme alla ragazza Lauren. Il gruppo al completo è pronto per partire, quando Amy decide di indossare un giubbotto salvagente anche se si trova al sicuro in barca.

In realtà la ragazza è rimasta traumatizzata fin da bambina dell'acqua, perché ha assistito alla morte del padre che è deceduto annegando nell'oceano. Il divertimento, però, non si ferma: tra champagne e cibi prelibati trascorrono ore spensierate. Poco tempo dopo, essendo arrivati nel mezzo dell'oceano sotto il sole splendente e caldo delle ore centrali della giornata, decidono di gettare l'ancora in mare e fermarsi. Il gruppo si dedica un bagno rinfrescante nelle acque cristalline e a bordo rimangono solo Amy, che deve badare alla piccola, e Dan. Il ragazzo ha però un'idea: quella di gettare in mare la ragazza in braccio a lui, liberandola delle paure che la perseguitano. La vacanza si trasforma in un incubo quando si accorgono di non aver calato la scaletta e quindi di non poter tornare a bordo. Tra tentativi finiti male e le urla della piccola Sara che si è risvegliata dal sonnellino, la storia prenderà delle sfumature drammatiche.

