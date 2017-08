Andrea Pace / Il ricordo della sorella Ludovica: “E' difficile immaginare la vita senza di lui”

Andrea Pace, il ricordo della sorella

La storia del giovanissimo Andrea Pace ha commosso l'Italia intera. Il ragazzo era diventato famoso per avere partecipato alla prima edizione di Junior MasterChef Italia. "Magari a lui tutta questa attenzione avrebbe fatto piacere… non so", ha commentato la sorella Ludovica ancora straziata dal dolore. Del fratello infatti, in questo ultimo periodo si è forse parlato più del dovuto, anche perché, il dolore talmente forte dei familiari, dovrebbe in ogni modo essere preservato e soprattutto protetto. Sul sito del Corriere della Sera però, la sorella di Andrea ha voluto raccontare ancora una volta chi era suo fratello, un ragazzo amabile, solare e divertente che è andato via troppo presto. "Eravamo molto legati, avevamo un rapporto quasi simbiotico, anche se ci azzuffavamo spesso. Tutti mi chiedevamo come potessimo essere così vicini. Ora è difficile immaginare la vita senza di lui", ha continuato Ludovica.

Andrea Pace, parla sua sorella: il commovente ricordo

La ragazza ricordando il fratellino ha ripercorso la sua vita: "Non pensavo si sarebbe diffuso così tanto", per poi raccontare la sua lotta contro la leucemia. Nel 2005 Andrea ha fatto il trapianto. Di seguito ha proseguito per dieci anni la sua vita in maniera serena ma poi: "Ha avuto un problema successivo alle cure e una serie di ricadute". L'ultimo anno lo ha vissuto sulla sedia a rotelle ma sempre cercando di nascondere la sua sofferenza e facendo più cose possibili perché Andrea, da ciò che si evince, non aveva paura e voleva vivere ogni singolo attimo: "Era così, allegro come lo vedevate in televisione. Era sempre in giro, con amici, parenti. Non era mai solo e non riuscivi mai a fermarlo". Anche l'ultimo saluto è arrivato per la famiglia come un vero fulmine a ciel sereno: "Abbiamo festeggiato il suo compleanno il 7. Lui stava bene. Poi il 12 è morto". Tanti i commenti sul web e tra gli ultimi, anche Bruno Barbieri che commosso ha scritto: "Andrea, ora farai lo chef lassù insieme agli angeli in paradiso. Un abbraccio forte".

