BEATRICE VALLI/ L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne risponde alle critiche sull'allattamento

Beatrice Valli e Marco Fantini

Come ogni personaggio pubblico che si rispetti, anche tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne sono quotidianamente bersaglio di critiche e giudizi poco clementi. Lo sanno bene Beatrice Valli e Marco Fantini, che a seguito della nascita della loro prima figlia sono stati attaccati dai soliti malpensanti. L'accusa, in tal caso, quella di badare troppo all'estetica e troppo poco al bene della piccola. "Le do il latte artificiale, perché il mio purtroppo non la soddisfa abbastanza". I commenti: "Lo fai solo perché non ti va di allattare", "Avresti dovuto pensarci prima: ci credo che con le protesi non puoi", "Ti importa più salvaguardare te stessa che la tua bambina". La neo-mamma, dal canto suo, si giustifica così: "Mi sento uno straccio perché avrei voluto allattarla fino al sesto mese […], sarà forse lo stress (non so, forse mi sto dando troppe colpe). La piccola Bianca piange, piange, piange e strilla fino a che si arrende".

Non mancano le repliche dirette ai fan: "Posso solo che rispondere così: ho ri-iniziato ad allattare la mia bimba con il mio latte, facendomi tisane e facendomi aiutare da una cara amica ostetrica. Non mi importa della forma fisica, ve lo assicuro". Non è un buon momento per lei: recentemente ha confessato di essere vittima di una vera e propria sindrome post partum, che riesce a superare solo grazie alla complicità col compagno Marco. Beatrice ha anche un altro figlio, frutto di una relazione precedente all'esordio da corteggiatrice. "Avevo solo 17 anni, ma non ero per niente spaventata. Un passo così importante poteva rendermi la vita più complicata, invece lui ha fatto il contrario. Siamo letteralmente cresciuti insieme, è una grande parte di me. Grazie a lui ho imparato che le cose più belle sono tre: i figli, i sacrifici per loro e la gioia nel vederli crescere".

