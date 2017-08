BELEN RODRIGUEZ/ Fuma in aereo con Andrea Iannone: atterraggio di emergenza a Lamezia e denuncia

Belen Rodriguez fuma in aereo: atterraggio di emergenza

Belen Rodriguez, ci risiamo. La showgirl argentina torna a far discutere, questa volta superandosi: ha fatto scattare l'allarme sull'aereo che da Ibiza stava portando lei e Andrea Iannone in Grecia. Tutta colpa di una sigaretta: l'equipaggio sostiene che ne stesse fumando una tradizionale, elettronica invece secondo la tesi della compagna del motociclista. Sta di fatto che l'aereo privato ha dovuto fare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, dove hanno dovuto attendere alcune ore per l'arrivo di un altro volo visto che l'ufficiale, a causa di un acceso diverbio con la modella argentina, si sarebbe rifiutato di proseguire il viaggio. Ma non è finita qui: Belen Rodriguez ha rimediato una denuncia da parte del comandante dell'aereo privato. La vicenda è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, quando alle 20 circa alla torre di controllo è arrivata la chiamata da parte del velivolo su cui viaggiava la coppia: la richiesta era di effettuare un atterraggio di emergenza perché era scattato l'allarme antincendio a causa del fumo di sigaretta. Quello calabrese era lo scalo più vicino, quindi un'ora dopo l'aereo è atterrato a Lamezia.

ALLARME IN VOLO: SCATTA LA DENUNCIA, POI I CONTROLLI

Il personale dell'Enac e gli agenti di Polizia sono saliti a bordo per avviare la procedura che prevede la denuncia degli occupanti autori dell'infrazione: Belen Rodriguez e Andrea Iannone, come riportato da Il Quotidiano del Sud, sono scesi a terra per espletare le pratiche. Agli inquirenti la showgirl ha dichiarato di aver fumato solo la sigaretta elettronica e di aver reiterato il gesto perché il comandante, che aveva ripreso la coppia già per non aver mantenuto in volo le cinture di sicurezza, avrebbe "dirottato" l'aereo nel primo scalo più vicino senza comunicarlo tempestivamente ai passeggeri. In Calabria sono rimasti fino alle 2.20 successive, quindi quasi cinque ore, tempo necessario anche per far arrivare un altro aereo privato per il trasferimento della coppia in Grecia. L'aereo precedente è stato sequestrato per i rilievi del caso, ma non sarebbe comunque decollato visto che il comandante si è rifiutato di proseguire il viaggio.

