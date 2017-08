CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS 2/ Anticipazioni puntata 20 agosto: l'Fbi indaga su Jack Garrett

Criminal Minds: Beyond Borders

I protagonisti di Criminal Minds: Beyond Borders 2 questa sera torneranno nel prime time di Rai Due con due nuove puntate da non perdere. Ad aprire la serata a tema crime sarà il nono episodio della seconda stagione dal titolo "Contraccolpo" (titolo originale Blowback), che vedrà tutta la squadra in grande difficoltà. Le anticipazioni, infatti, rivelano che il team, in seguito all'ultima missione portata a termine, deve fare i conti con una serie di ripercussioni che potrebbero minare l'equilibrio di tutti i protagonisti: Jack Garrett verrà indagato dagli agenti dell'Fbi, così come tutta la sua squadra, e dovrà rispondere delle operazioni effettuate in occasione dell'intervento di Qualea, in Kurjikistan, dove la loro missione si è conclusa con la morte improvvisa e misteriosa di un sospettato. Gli agenti dell'Intelligence degli Stati Uniti, quindi, interrogheranno tutti i componenti del team separatamente, con lì'unico scopo di mettere a confronto le diverse versioni e scovare eventuali colpevoli.

"L'ORCHIDEA VIOLA", UN NUOVO CASO PER IL TEAM

Il primo episodio di Criminal Minds: Beyond Borders 2 andrà in onda questa sera, su Rai Due, alle ore 21.20, mentre il secondo, dal titolo "L'orchidea viola" (titolo originale Type A), prenderà in via subito dopo, a partire dalle 22.05. Cosa succederà ai protagonisti della serie tv crime dell'estate? Secondo le prime anticipazioni, il team, alle prese con l'ennesimo intervento internazionale, dovrà partire alla volta di Taipei per indagare su un crimine commesso da un cittadino americano. A scatenare i dubbi della squadra, però, sarà la dinamica dei fatti: il crimine, infatti, è molto simile a un omicidio avvenuto tempo prima nella città di New York e che risulta ancora irrisolto. Gli agenti dovranno quindi rimboccarsi le maniche e indagare sul nuovo caso, che potrebbe essere la chiave per riaprire un vecchio cold case e dare un nome all'assassino. Riuscirà il team a trovare un collegamento fra i due casi?

