CRISTINA D'AVENA / Lo scatto in bichini che infiamma la rete

VACANZE IN SALENTO

Relax in Puglia per Cristina D'Avena, che approfitta dell'invito (lavorativo) a Molfetta per concedersi un po' di tregua sotto 'lu sole' del Salento. La D'Avena si è recentemente esibita al parco divertimenti Miragica, concedendo a un pubblico di nostalgici una performance ispirata ai fantastici Eighties. La cantante ha dimostrato di essere ancora la ragazzina pimpante di una volta, destreggiandosi bene con quanti le chiedevano autografi, foto e... 'selfie'. Lei per prima è una social addicted, e difficilmente si nega alla richiesta di uno scatto da condividere su Instagram. A riprova di ciò, il fatto che i suoi profili siano sempre seguitissimi, e che ogni suo aggiornamento non passi mai inosservato. È il caso del suo ultimo post su Instagram, che ha raggiunto in breve tempo quota 5 mila mi piace. La foto la ritrae in bikini: "Sembri una ragazzina", "Sei stupenda", "Complimenti" sono solo alcuni dei commenti incassati. Nata il 6 luglio 1964, Cristina D'Avena ha da poco compiuto 53 anni. Il tempo, per lei, sembra essersi fermato: "Ho uno spirito fanciullesco", dichiara a Donna Moderna, facendo intendere che il segreto risieda proprio nel non prendersi troppo sul serio.

QUAL È IL SEGRETO?

L'artista non beve, non fuma e ha perso 12 chili grazie a una dieta ferrea. La sua bodybuilder? La sorella Clarissa: "Mi ha proibito cibo spazzatura, piattoni di lasagne e cucchiaiate di Nutella a mezzanotte: a quell'ora solo acqua naturale". Poi un piccolo rito: "Ogni mattina apro la finestra, guardo fuori e sorrido". Smentite anche le voci su un presunto ritocchino: "La mia pelle si difende bene. Ma soprattutto ho paura degli aghi!". In queste ore, sono impazzate le proposte galanti. A quanto dice, per conquistarla non ci vuole molto. Basta proporle una 'schitarrata' sulla spiaggia, "un divertimento semplice e profondo".

