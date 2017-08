Fedez e Chiara Ferragni/ Coppia in crisi a causa dell'ex Riccardo Pozzoli? Spunta l'indiscrezione

Fedez e Chiara Ferragni

È inevitabile che una coppia sovraesposta ai media finisca spesso nel mirino del gossip ed è questo che ormai capita sempre più spesso a quella composta da Chiara Ferragni e Fedez. La storia d'amore tra la fashion blogger da 9 milioni di follower e il noto rapper prosegue, apparentemente, senza particolari problematiche, eppure c'è chi li vorrebbe in crisi. Le indiscrezioni, infatti, parlano di frequenti litigi e gelosie nella coppia più social di sempre e pare proprio che la causa di questi dissapori sia l'ex della Ferragni: Riccardo Pozzoli. È il portale Dagospia a lanciare l'ultima indiscrezione a riguardo: "Pare che dietro i recenti litigi tra Fedez e Chiara Ferragni non ci sia solo una foto, quella pubblicata su Instagram dalla blogger dove si mostra in costume di spalle. - si legge sul noto portale scandalistico, che continua - Foto commentata da Fedez con la frase: «Cosa c’entra questa didascalia con la foto del c...?».

ARIA DI CRISI PER FEDEZ E FERRAGNI? TUTTA COLPA DELL'EX...

Ma il gossip di Dagospia continua e svela: "Ora si è passati ai litigi dietro i quali ci sarebbe, secondo i bene informati, l’ombra dell’ex fidanzato e “creatore” e socio della Ferragni, ovvero Riccardo Pozzoli. Sembra che il rapper giudichi la presenza dell’ex della sua futura moglie troppo ingombrante". Fedez sarebbe quindi geloso della presenza dell'ex nella vita della Ferragni e questo starebbe scatenando maretta nella coppia, che dovrebbe convolare a nozze a breve. Indiscrezione vera o bufala estiva? Sta di fatto che non è la prima volta che sul web aleggia questo gossip; comunque, se si tratta di una bufala, i diretti interessati interverranno di certo per smentire!

