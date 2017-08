GAME OF THRONES 7/ Anticipazioni del 20 agosto: una perdita importante per Daenerys

Game of Thrones 7, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI NELLE ULTIME PUNTATE

Nella notte fra oggi, domenica 20 agosto 2017, e domani, lunedì 21 agosto, andrà in onda su Sky Atlantic un nuovo episodio di Game of Thrones 7 in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Death is the Enemy". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: continua la supremazia di Daenerys (Emilia Clarke), che brucia vivi Dickon (Tom Hopper) e Randyll (James Faulkner) perché non si sono voluti assoggettare al suo volere. Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) e Bronn (Jerome Flynn) invece sono riusciti a sottrarsi alla sua furia. Il fratello di Cersei (Lena Headey) la avviserà poi di aver sottovalutato la potenza della Madre dei Draghi ed infine le riferisce che cosa le ha detto Olenna sulla morte del loro caro Joffrey. Cersei tuttavia capisce che Jaime intende negoziare con Daenerys e rifiuta. Nel frattempo, le incursioni di Bran (Isaac Hempstead Wright) per tenere sotto controllo gli Estranei falliscono, dato che Night King riesce a scoprirlo. Il giovane Stark avvisa così Westeros tramite Wolkan (Richard Rycroft), ma i Maestri sottovaluteranno il suo messaggio. Solo Sam (John Bradley) è consapevole del pericolo, ma Ebrose (Jim Broadbent) crede che sia tutta opera di Daenerys e di un suo tentativo di ingannarli. Visto che non è stato ascoltato, Sam decide di partire per Grande Inverno con moglie e figlio. Daenerys invece rivede Jon, che ha modo di entrare in contatto con Drogon, anche se mostra una certa paura al suo cospetto. In seguito i due incontrano Jorah (Iain Glen), che potrà riprendere il suo ruolo al fianco della Regina, visibilmente felice di poterlo finalmente riabbracciare. Dopo aver ricevuto un messaggio da Grande Inverno, Jon è pronto per partire con i suoi uomini, ma deve prima convincere Daenerys che il pericolo dei non morti è reale. Un consiglio che gli fornirà ancora una volta Tyrion (Peter Dinklage), che lo spingerà a mostrare alla Regina uno degli Estranei. Jon e Jorah si occupano quindi della cattura della creatura, mentre Tyrion decide di partire con Davos (Liam Cunningham) per raggiungere Approdo del Re e trovare un accordo con Cersei, tramite l'aiuto di Jaime. I due si incontrano infatti nelle segrete grazie al supporto di Bronn ed iniziano a discutere della possibilità che le due Regine accettino una tregua. Più tardi, Jaime avrà modo di riferire dell'incontro a Cersei, che rivelerà di esserne già stata avvisata in precedenza. Gli riferisce inoltre di essere in attesa di un figlio. Jon invece si riunisce con Davos e Gendry (Joe Dempsie), con cui partirà verso il Forte Orientale, una missione che Royce (Rupert Vansittart) e Glover (Tim McInnerny) non esiteranno a contestare di fronte a Sansa (Sophie Turner). Quest'ultima avrà invece una discussione con Arya (Maisie Williams), che scoprirà quale ruolo abbia avuto Ditocorto (Aidan Gillen) nel tradimento di Ned.

ANTICIPAZIONI DEL 20 AGOSTO 2017, EPISODIO 6 "DEATH IS THE ENEMY"

L'errore clamoroso della HBO spagnola ha reso felici tutti i fan di Game of Thrones 7, che hanno potuto conoscere così in anteprima la trama dell'episodio 7x06. "Death is the Enemy" ha sollevato di conseguenza enorme scompiglio, ma non solo per le ultime vicende, fra leak, attacchi hacker e quant'altro, ma per la morte di uno degli affetti più cari a Cersei. La Regina dovrà infatti affrontare la morte di Viseryon, uno dei suoi amati draghi, che verrà ucciso e resuscitato da Night King. Un elemento che fa comprendere al meglio quali siano le intenzioni future del Re della Notte, ovvero sfruttare le stesse armi dei suoi nemici contro di loro. Secondo l'opinione di chi ha potuto visionare l'anteprima della puntata, si tratta di una delle trame più belle della storia dello show, sia dal punto di vista dei fatti che da quello delle emozioni. Indubbiamente forti, se pensiamo al legame fra Daenerys e Viseryon.

© Riproduzione Riservata.