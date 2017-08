GINO PAOLI E ORNELLA VANONI/ Il loro amore e le loro canzoni (Techetechetè)

Techetechetè su Rai 1

LA STORIA D’AMORE

Nella puntata di Techetechè che andrà in onda questa sera, 20 agosto, su Rai 1 potremo assistere a una serie di clip dedicate alla coppia artistica formata da Ornella Vanoni e Gino Paoli. I due cantanti hanno spesso collaborato assieme in tv e sono stati legati sentimentalmente. Celebre è il loro brano Senza fine, un vero e proprio inno all'amore che rappresenta una delle canzoni più famose della storia della musica leggera italiana, oltre che il racconto della loro storia sentimentale. Ottantadue anni entrambi (e nati persino un giorno di distanza l’uno dall’altra: lei il 22 settembre e lui il 23), quella di Ornella Vanoni e Gino Paoli rappresenta un'unione artistica inossidabile che ha regalato tantissimi successi che hanno fatto sognare diverse generazioni.

LE ESIBIZIONI CELEBRI

Tra le esibizioni più celebri e suggestive della coppia, ricordiamo l'interpretazione del brano E m'innamorerai in occasione dello straordinario tour Vanoni Paoli Live, tenutosi nel giugno del 2005 presso il Teatro Lyrick ad Assisi. Quel tour rappresentò un omaggio alla loro carriera professionale insieme, iniziata proprio vent'anni prima, nel 1985. Altra esibizione annoverata nei preziosi annali della tv italiana è poi quella tenuta in occasione del programma Serate d'onore, trasmissione dedicata proprio alla loro carriera e andata in onda nel 1990. In tale occasione, Ornella Vanoni e Gino Paoli si esibirono con il brano dal titolo Questa volta no.

Per quanto riguarda le loro carriere da solisti, Ornella Vanoni ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo, rispettivamente nel 1989 con il brano Io come farò, nel 1970 con il singolo Eternità e nel 1967 con La musica è finita. Gino Paoli ha invece preso parte alla kermesse sanremese anche di recente, nel 2002, quando si è esibito con il brano Un altro amore.

