Gianni Morandi e Anna Dan / La dedica social per i 23 anni insieme: “La fortuna di averti incontrata...”

Gianni Morandi e Anna Dan

"Insieme da 23 anni. Anna, la fortuna di averti incontrata...", questa la dedica di Gianni Morandi alla moglie Anna. Uno scatto social condiviso con amore ed una foto che - per una volta - non gli avrà scattato lei (essendo con lui nello scatto). Un abbraccio, un sorriso e tanto sole. Questa in poche parole, la descrizione dell'immagine d'amore condivisa dall'artista. Tantissimi i commenti per Gianni Morandi e molti hanno ricevuto anche una risposta. "Ciao Gianni, io sono sposato da poco più di un anno con Laura ma la nostra storia sembra promettere bene perché anche lei vuole farmi sempre foto. Tanti auguri", gli scrive Alex. Carinissima la replica di Gianni: "Alex e Laura, complimenti e buona fortuna! Vi abbracciamo". Gianni Morandi e Anna Dan hanno festeggiato in Grecia il loro 23esimo anniversario di vita insieme. Dopo la dedica di Gianni è arrivata la risposta della moglie: "23 anni insieme, bellissimi" e un solo hashtag: #mifavolare. Anna e Gianni si sono sposati nel 2004 e hanno un figlio, Pietro di 20 anni.

Gianni Morandi e Anna Dan, 23 anni di vita insieme: le dediche del cantante

Per Morandi questa, non è la prima dedica social per la moglie: "Ti amo molto di più di quando ti ho conosciuta", aveva scritto su Facebook lo scorso ottobre, in occasione del compleanno di Anna. E ancora: "La vita insieme a te è una sorpresa continua. Amo la tua dolcezza, la tua allegria, il tuo sorriso, sei la mia gioia più grande". Gianni Morandi molto attivo sui social, ha regalato questo nuovo spaccato familiare che gli estimatori hanno gradito di buon grado con tanti like, cuoricini e commenti: "Ad essercene uomini come te Gianni! Se non ci fosse Anna (condividiamo anche lo stesso nome!), ti sposerei! Saluti ad entrambi!, si legge. Ed ancora: “Una dedica semplice ma è il cuore che parla. Tu sei stato fortunato ed Anna pure perché - anche se non vi conosco personalmente - mi sembra che vi completiate a vicenda: entrambi semplici solari positivi belli dentro e fuori. Il vostro amore e la complicità traspaiono sempre. Vi auguro di camminare insieme così per tanti anni perché "Solo insieme sarete felici". Cliccate qui per visionare lo scatto di Gianni ed Anna e leggere i commenti dei fan.

