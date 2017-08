Grande Fratello Vip 2017 / Anticipazioni, scoppia la polemica: troppi ex di Uomini e Donne nel cast?

Grande Fratello Vip (Logo)

Quello del Grande Fratello Vip 2, stando alle indiscrezioni giunte fino ad oggi, è un cast vario e ricco di personalità spiccate. Ben tre però sono i concorrenti (quasi) accertati provenienti da Uomini e Donne. Nel cast ci sarebbero infatti Giulia De Lellis (che avrebbe già dovuto partecipare all'Isola dei Famosi e che potrebbe quindi rifarsi nella Casa); Luca Onestini, tronista conosciuto proprio ques'anno così come Rosa Perrotta. Se i fan del Trono Classico non possono che gioire della presenza di queste tre protagonisti, sul web non mancano le critiche per questa scelta e non sono poche. Intanto ricordiamo che i nomi dei Vip che entreranno nella casa, sono: Giulia De Lellis, Serena Grandi, Simona Izzo, Aida Yespica, Daniele Bossari, Rosa Perrotta, Gianluca Impastato, Veronica Angeloni, Marco Predolin, Jeremis e Cecelia Rodriguez, Carmen Di Pietro, Luca Onestini, Stefano Sala, Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser.

DA UOMINI E DONNE AL GF VIP 2... CON POLEMICA!

Intanto è tanta l'attesa per l'11 settembre, data nella quale la Casa del Grande Fratello Vip tornerà ad aprire le sue porte, intanto però i gossip non mancano. L'ultimo riguarda la bella Aida Yespica che ha trovato l'amore proprio pochi giorni prima il suo ingresso nella Casa. Lo conferma proprio la bella showgirl al settimanale Spy. Lui è Giuseppe Lama, imprenditore napoletano di 30 anni conosciuto come “Geppy”. L'amore è nato a Ibiza e, al settimanale Spy, la showgirl ha confessato che tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Questo amore supererà la distanza dovuta alla partecipazione al Grande Fratello Vip?

