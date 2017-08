I segreti di Brokeback mountain / Su Cielo il film con Jake Gyllenhaal e Heath Ledger

I segreti di Brokeback mountain

Per la prima serata di domenica 20 agosto il canale digitale Cielo propone un film drammatico, I segreti di Brokeback mountain; appuntamento per le ore 21.15. La pellicola è uscita nel 2005 ed è stata diretta da Ang Lee, che ha portato sul grande schermo con la sceneggiatura di Larry McMurtry e Diana Ossana, un racconto di Annie Proulx, Gente del Wyoming. Gli attori protagonisti sono: Heath Ledger, che ha ottenuto il premio Oscar per il Cavaliere Oscuro dopo la sua prematura morte; Anne Hathaway acclamata inteprete di pellicole come Les Misérables, Jake Gyllenhaal e Michelle Williams.

TRAMA

La pellicola è ambientata negli anni Sessanta in Wyoming. Ennis Del Mar e Jack Twist sono due giovani cowboy in cerca di un lavoro stagionale ed entrambi lo ottengono da un grande allevatore che ha bisogno di qualcuno che custodisca la sua mandria in alta montagna, a Brokeback Mountain. I due giovani seppur molto diversi a livello caratteriale, il primo chiuso e taciturno mentre il secondo brillante ed aperto, scoprono di provare attrazione reciproca e cercano in tutti i modi di non palesarla. Il mondo in cui vivono, quello dei cowboy è rude e ristretto e le loro tendenze non sarebbero ben viste ma alla fine la passione prende il sopravvento. Finito il lavoro i due decidono di prendere strade separate. Ennis sposa la sua fidanzata Alma mentre Jack, trasferitosi in Texas conosce e sposa Laureen, grazie alla quale entra in una importante e ricca famiglia dedita all'allevamento di bestiame. Jack spedisce una cartolina a Ennis e tra i due si riallacciano i rapporti.

Con la scusa di andare a pesca i due riprendono la relazione giovanile ma Alma scopre tutto e alla fine divorzia dal marito. Jack vorrebbe vivere alla luce del sole il loro rapporto, nonostante questo gli costerebbe la posizione sociale che ha ottenuto ma Ennis non vuole. i due si vedono sempre più di rado a causa del precario lavoro di Ennis. Dopo il loro ultimo incontro si danno appuntamento dopo qualche mese, in novembre ma quando si avvicina la data, Ennis riceve indietro una cartolina dalla quale apprende che Jack è morto. L'uomo nonostante il forte riserbo telefona a Laureen che gli fa capire che il marito è morto perché era omosessuale. L'uomo era stato adescato e picchiato a morte.

Ennis vorrebbe onorare le ultime volontà di Jack e spargere le sue cenere a Brokeback Mountain ma il padre gli nega il consenso. La madre di Jack, impietosa, lo accompagna di nascosto nella sua vecchia camera e gli fa prendere un oggetto del figlio. Ennis porta via con sé una camicia, la stessa che lui credeva di aver smarrito anni prima ma che in realtà Jack aveva voluto tenere per ricordo. Passano molti anni ed Ennis vive ormai solo in una roulotte, un giorno la figlia gli fa visita e gli dice di essere prossima alle nozze. Nell'ultima immagine l'uomo tocca la vecchia camicia.

© Riproduzione Riservata.