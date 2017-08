Il Gabibbo è morto/ Striscia la Notizia, Gero Caldarelli ci lascia: era il mimo che animava il pupazzo

Gabibbo a Striscia la Notizia

È morto il Gabibbo: non è una boutade o una ennesima bufala d’estate, ma è quanto ha affermato Striscia la Notizia, lo storico tg satirico di Mediaset e Canale 5. “È morto oggi Gero Caldarelli, il mimo che dal 1990 animava il Gabibbo”, con queste parole il comunicato di Striscia la Notizia rompe il silenzio e genera choc nei tantissimi affezionati spettatori che dal 1990 seguono le peripezie del Gabibbo, autentico simbolo di Striscia in tutti questi anni. «Gero è riuscito a dare a un pupazzo, che nasceva arrogante, grazia e poesia», ricordano Antonio Ricci e tutto il suo staff nel comunicato commosso per la scomparsa del buon Gero, inimitabile mimo che con maestria ha saputo dare una movenza e una personalizzazione al pupazzo più famoso della tv. A livello di biografia e carriera, nato a Torino il 24 agosto 1942, il Caldarelli aveva frequentato la scuola di mimo del Piccolo Teatro. Dopo numerose parti sia in teatro che in TV, nel 1974 fondò, insieme a Maurizio Nichetti, la compagnia e scuola di mimo Quelli di Grock. Addirittura prese parte al piccolo capolavoro sempre di Nichetti nel 1979, “Rataplan” e fece altre piccole comparsate nel mondo del teatro e del cinema. Ma è ovviamente l’incontro con Antonio Ricci a cambiargli definitamente la vita professionale: collaborò infatti con il geniale autore/regista già in Drive In, nei panni di Gawronski e Pendulus, e poi nel 1990 venne scelto per interpretare il Gabibbo, il Pupazzo di Striscia la notizia originario di Genova che da allora ha sempre animato.

MA LA “VOCE” NON ERA DI CALDARELLI

È morto per un mare incurabile, un cancro maledetto che già nell’ultimo anno lo aveva debilitato e non poco nella sua professione di mimo: Striscia la Notizia oggi infatti svela che nell’ultimo anno spesso si era alternato ad impersonare il Gabibbo con il suo allievo più brillante, Rocco Gaudimonte. «Nel 2003 uscì il suo libro Una vita da ripieno - Cronache dall’interno del Gabibbo (Rizzoli) e nel maggio scorso ha pubblicato una raccolta di fiabe intitolata Belandi, che storie! Tre mega avventure nel mondo dei besughi (Mondadori). Gero era inoltre autore di quadri in gommapiuma e smalti ad acqua», spiega ancora il comunicato del tg satirico che ha voluto ricordare a fondo la figura di questo sconosciuto ai più ma di fatto visto ogni sera, ogni anno, dal 1990 fino ad oggi. In tanti pensano che anche la voce del Gabibbo fosse la stessa di chi lo “muoveva” da dentro, ma non è così: se infatti Gero era stato scelto per fare il pupazzo, sempre dal 1990 la voce originale con spiccato accento genovese fu di tal Lorenzo Beccati, tuttora in grado di replicare esattamente come Gero lo stesso spirito innovativo e professionale delle origini. Da oggi Beccati rimarrà un po più solo per la triste scomparsa della sua “metà” professionale.

