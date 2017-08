Il Principe 2 / Anticipazioni, penultima puntata 20 agosto: Fatima ancora al fianco del marito

Il Principe 2, anticipazioni

E' tutto pronto per la penultima puntata de Il Principe 2, in onda nella seconda serata dell'ammiraglia di Casa Mediaset. Vi state già chiedendo se vedrete mai una terza stagione della fiction? La risposta è no. La serie in Italia ha inizialmente ottenuto un successo alquanto modesto per poi calare costantemente con gli ascolti fino a venire rilegata nella seconda serata della domenica. Questo significa semplicemente che la fiction non ha funzionato e non è stata apprezzata dal pubblico di Canale 5. Probabilmente tra i motivi principali vi è una drammaticità forse un poco troppo evidente delle dinamiche. Tra gli altri motivi negativi, la visione primordiale della donna che purtroppo ci ha "regalato" questa serie, non rappresenta esattamente lo spaccato migliore del 21esimo secolo sull'emancipazione femminile. Anche il finale poi, vedrà proprio la figura di lei, uscire di scena forse nel peggior modo possibile. A parte questa piccola parentesi dedicata a ciò che non è piaciuto ai telespettatori, c'è ancora una fetta di pubblico che vorrebbe capire come andrà a finire. Eccovi di seguito, le anticipazioni sulla trama della penultima puntata che andrà in onda oggi, domenica 20 agosto su Canale 5.

Il Principe 2, penultima puntata: le anticipazioni

Il 17esimo episodio de Il Principe 2, come da tradizione sarà pieno di imprevisti e tragedie sfiorate: ecco cosa succederà. Il nostro prode eroe per fortuna, riuscirà ad impedire l'attentato grazie anche alla preziosa collaborazione di Fran. Khaled intanto, agli occhi dei poliziotti è risultato essere ciò che in realtà non è. Questo però, potrà servirgli per mettere definitivamente in piedi anche la seconda parte del suo diabolico piano: ci riuscirà? Ormai alle battute finali della fiction TV manca davvero molto poco e le anticipazioni sulla trama ci parlano anche di Fatima costretta a tornare con il marito dopo aver fatto rapire Nayat. Morey e Fran nel corso del nuovo appuntamento riusciranno a disinnescare la bomba ma questo farà immediatamente pensare l'eventualità di un nuovo "progetto" da parte di Khaled: quale sarà il suo inedito bersaglio? Khaled nel corso di tutte le puntate de Il Principe è sempre caduto in piedi, a testimonianza della sua perfida astuzia. Fatima intanto, sarà perfino costretta a presenziare pubblicamente al fianco del marito durante un evento, cosa accadrà in quella occasione? Sappiamo quanto l'uomo ami controllare minuziosamente ogni tipo di situazione. Per scoprire come andranno a finire le nuove ed emozionanti avventure TV de “Il Principe 2”, non vi resta che sintonizzarvi stasera su Canale 5.

© Riproduzione Riservata.